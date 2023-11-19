До ранку пили алкоголь. Збірна Чехії відсторонила трьох гравців перед вирішальною грою

Якуб Брабец, Владімір Цоуфал та Ян Кухта залишили розташування національної команди згідно з рішенням тренерського штабу

Домашня зустріч Чехії з Молдовою відбудеться завтра, 20 листопада

Трьох гравців відсторонено від збірної Чехії через похід до нічного клубу.

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«Три гравці національної команди у суботу ввечері фундаментально порушили внутрішні правила збірної. Якуб Брабец, Владімір Цоуфал та Ян Кухта залишили розташування національної команди згідно з рішенням тренерського штабу. Воно набуло чинності негайно», – йдеться у повідомленні збірної Чехії.

Як пише Sport.cz, футболістів збірної Чехії сфотографували у нічному клубі в центрі Оломоуца менш ніж за дві доби до вирішального матчу кваліфікації Євро-2024 проти Молдови. Чехії потрібно набрати хоча б очко в цьому поєдинку, щоб відібратися на турнір.

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З футболістами у клубі Belmondo був також член виконкому Футбольної асоціації Чехії Томаш Нойман.

Очевидці повідомили, що футболісти перебували у клубі до ранку. Також вони вживали алкоголь.

До Оломоуца збірна Чехії прибула вчора, 18 листопада. 17 листопада, команда зіграла із Польщею (1:1) у Варшаві.

Домашня зустріч Чехії з Молдовою відбудеться завтра, 20 листопада. Початок – о 21.45.