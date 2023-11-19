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До ранку пили алкоголь. Збірна Чехії відсторонила трьох гравців перед вирішальною грою

Христина Жиренко
glavcom.ua
До ранку пили алкоголь. Збірна Чехії відсторонила трьох гравців перед вирішальною грою
Якуб Брабец, Владімір Цоуфал та Ян Кухта залишили розташування національної команди згідно з рішенням тренерського штабу
Фото: isport.blesk.cz

Домашня зустріч Чехії з Молдовою відбудеться завтра, 20 листопада

Трьох гравців відсторонено від збірної Чехії через похід до нічного клубу.

«Три гравці національної команди у суботу ввечері фундаментально порушили внутрішні правила збірної. Якуб Брабец, Владімір Цоуфал та Ян Кухта залишили розташування національної команди згідно з рішенням тренерського штабу. Воно набуло чинності негайно», – йдеться у повідомленні збірної Чехії.

Як пише Sport.cz, футболістів збірної Чехії сфотографували у нічному клубі в центрі Оломоуца менш ніж за дві доби до вирішального матчу кваліфікації Євро-2024 проти Молдови. Чехії потрібно набрати хоча б очко в цьому поєдинку, щоб відібратися на турнір.

З футболістами у клубі Belmondo був також член виконкому Футбольної асоціації Чехії Томаш Нойман.

Очевидці повідомили, що футболісти перебували у клубі до ранку. Також вони вживали алкоголь.

До Оломоуца збірна Чехії прибула вчора, 18 листопада. 17 листопада, команда зіграла із Польщею (1:1) у Варшаві.

Домашня зустріч Чехії з Молдовою відбудеться завтра, 20 листопада. Початок – о 21.45.

Теги: Чехія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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