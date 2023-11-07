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Понад €1 тис. у місяць: у яких країнах Європи українці отримують найвищі соцвиплати

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Понад €1 тис. у місяць: у яких країнах Європи українці отримують найвищі соцвиплати
У Бельгії одна доросла людина може отримувати щомісяця €1140
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сума грошової допомоги залежить від житла, складу сім'ї та навчання чи роботи

Українці, які шукають прихистку в країнах Європи та світу, можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, одягу та речей першої потреби, медичних препаратів, а також соцвиплати. Тож українці з тимчасовим захистом за кордоном отримують грошову допомогу, яка подекуди перевищує розмір середньої зарплати в Україні (16 тис. грн, або €414). Найбільшу грошову підтримку виплачує Бельгія, повідомляє EnableMe.

Програма соціальної підтримки біженців відрізняється в різних країнах. Сума коштів, які отримують українці «на руки», може залежати від житла, складу сім'ї та навчання чи роботи. Розмір виплат також змінюється: в одних країнах їх підвищують, як і для своїх громадян – зокрема, в Німеччині. В інших планують скоротити через надмірне навантаження на бюджет – як в Ірландії.

Розмір виплат на дітей зазвичай менший, ніж для дорослих. Враховується також житло, яке надає чи оплачує держава та склад сім'ї. Наприклад, в Ірландії виплати надаються додатково до безплатного житла (у готелях, будинках, які власники надали під розміщення, чи в родинах). Зокрема, крім €824, доплачується €160-192 за опіку над дитиною та окрема допомога на дітей до 16 років складає €140.

У Бельгії одна доросла людина може отримувати щомісяця €1140, але сім'я з двох дорослих – по €758,64. Також на кожну дитину додатково виплачується €150-220, але загальна сума виплати на місяць не може перевищувати €1537,90 на сім'ю.

У Франції за місяць виплати складають приблизно €204. Якщо біженці не мають соціального житла, їм виплачується компенсація €7,4 на добу на одну особу. Загалом щомісячна допомога складе €426, а, наприклад, мати з дитиною отримає €528.

У Норвегії українці з тимчасовим захистом отримують виплати приблизно у €650 на дорослого та €250-350 на кожну дитину. Водночас під час інтеграційних курсів можна отримувати близько €1400 на місяць. Ці кошти йдуть на самостійну оплату житла та комунальних послуг.

Німеччина виплачує українцям базовий громадянський дохід, який отримують також німці, у яких надто малий дохід чи немає роботи. Для дорослого виплата складає €502, для дітей – від €310 до €420 залежно від віку. Окремо держава оплачує оренду житла.

У Швейцарії уряд виділяє на українського біженця щомісяця 1573 франка (приблизно €1655). Однак ця сума не видається «на руки», а перераховується до кантону, де надано притулок біженцю. Ці гроші використовуються для покриття всіх витрат, пов’язаних з проживанням і харчуванням українців. Таким чином, на руки видаються лише кошти за те, чим уряд кантону не забезпечує особу. За практикою, залежно від регіону розмір цієї суми становить 350–500 франків (орієнтовно €364-520).

Громадяни України, які отримали візу та приїхали до Британії, отримують право на офіційне працевлаштування та медичне обслуговування протягом трьох років, а також фінансову допомогу, яка складається з одноразової виплати в розмірі 200 фунтів (приблизно €230) та щомісячних виплат. Сума щомісячних виплат залежить від віку українців та кількості членів сім'ї:

  • доросла особа віком до 25 років отримує 265 фунтів (приблизно €314);
  • доросла особа віком від 25 років отримує 334 фунти (приблизно €397);
  • двоє дорослих (віком до 25 років) отримують 416 фунтів (приблизно €403);
  • двоє дорослих (якщо одному з яких понад 25 років) отримують 525 фунтів (приблизно €623);
  • на дитину виплачується 290 фунтів (приблизно €343).

Протягом перших шести місяців після прибуття до Чехії, українські мігранти отримують фінансову допомогу у розмірі 5000 крон на кожну людину щомісяця, що становить приблизно €205. Після сьомого місяця сума допомоги переглядається, і неповнолітні отримують 3320 крон (приблизно €136) на місяць, тоді як особи старше 18 років отримують 4620 крон (приблизно €190).

Нагадаємо, ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України.

Зауважимо, Ірландія визнала, що має замало житла для біженців з України, тож запланувала низку заходів, щоб зменшити кількість новоприбулих – країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям. За даними уряду, щотижня до Ірландії в'їжджають від 500 до 800 українців, третина з них – після тимчасового захисту в інших європейських країнах. Країна вже надала прихисток приблизно 100 тис. українців.

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Теги: Німеччина Велика Британія українці Норвегія Ірландія мігранти Бельгія Франція Чехія Швейцарія соцвиплати біженці

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