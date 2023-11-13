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В яких країнах збільшилася кількість українських біженців: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В яких країнах збільшилася кількість українських біженців: інфографіка
З України у пошуках безпеки виїхали більш як чотири мільйони осіб
фото з відкритих джерел

Понад половину всіх українських біженців прийняли три країни 

У вересні 2023 року кількість українських біженців із статусом тимчасового захисту в Європейському союзі зросла на 31 920 осіб, що становить 0,8% порівняно з кінцем серпня. За даними Євростату, станом на 30 вересня 2023 року, загальна кількість осіб із цим статусом в країнах ЄС склала 4 186,17 тис.

Найбільше абсолютне зростання зафіксовано в Німеччині (+1,6%), Нідерландах (+2,8%) та Ірландії (+3,2%). Проте, варто відзначити, що в Чехії вперше зафіксовано скорочення кількості осіб із тимчасовим захистом (-2%), а в Польщі зменшення склало 0,2% у вересні порівняно з 1,1% у серпні.

В яких країнах збільшилася кількість українських біженців: інфографіка фото 1

За останні шість місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині, де отримали статус тимчасового захисту майже 130 тис осіб. Найбільші країни, які прийняли біженців із України, це: Німеччина (28,3% від загальної кількості), Польща (23,1%) та Чехія (8,8%) – сумарна частка цих трьох країн становить 60,2%.

Нагадаємо, українці, які шукають прихистку в країнах Європи та світу, можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, одягу та речей першої потреби, медичних препаратів, а також соцвиплати. Тож українці з тимчасовим захистом за кордоном отримують грошову допомогу, яка подекуди перевищує розмір середньої зарплати в Україні (16 тис. грн, або €414). Найбільшу грошову підтримку виплачує Бельгія.

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Теги: Польща Німеччина Чехія Нідерланди Ірландія українці біженці

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