Глава МВС Чехії розповів, чого чекати українським біженцям після 2025 року

Українців не будуть просити залишити країну після закінчення захисту

У 2025 році закінчиться тимчасовий захист для українців у Європейському Союзі. Після цього Чехія може надати біженцям можливість залишитись, розповів міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан у інтерв’ю Proukrainu.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо окремі держави зараз почнуть вигадувати власні рішення, то цілком логічно, що українці, які хотіли б залишитися після закінчення тимчасового захисту у 2025 році – вони порівнювали б і думали, у якій країні вигідніше. Тому потрібне уніфіковане рішення», – зазначив він.

За його словами, українців не будуть просити виїхати з країні після закінчення захисту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я не можу уявити ситуацію, коли одного дня людям просто скажуть: «Йдіть усі додому». Очевидно, що багато людей з України зацікавлені у поверненні. Між вереснем і жовтнем кількість людей з України на нашій території зменшилась приблизно на 14 тисяч», – додав Ракушан.

За його словами, досвід інших міграційних криз свідчить, що частина людей в Чехії облаштуються і не захочуть вкотре змінювати середовище для своїх дітей. На думку міністра, таким людям треба просто дати можливість, згідно з добре продуманою схемою, залишитись у Чехії.

«У проектах, які тут створюються, завжди важливо ставити питання, на що вони спрямовані. Я з самого початку говорив: давайте краще говорити не про інтеграцію, а про адаптацію. Тому що адаптація – це звикання і створення умов, щоб люди могли тут жити. Не йдеться про те, щоби спричинити якусь «крадіжку» людей, мовляв, «зробимо з них за два-три роки чехів і будемо хотіти, щоби залишались тут, бо нам так зручно», – підкреслив Ракушан.

Голова МВС Чехії зазначив, що у його країні поважають позицію української сторони, щоб українців не сприймали як біженців, бо Україні треба буде повернути значну частину населення для розбудови після війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Чехія є однією із країн куди найчастіше їдуть українські біженці у пошуках прихисту – на перші 5 місяців їм надається безкоштовне житло. Після цього періоду треба платити за житло, допомога на оренду якого держава включає до фінансової допомоги з урахуванням доходів отримувача.