Глава МВС Чехії розповів, чого чекати українським біженцям після 2025 року
Українців не будуть просити залишити країну після закінчення захисту
У 2025 році закінчиться тимчасовий захист для українців у Європейському Союзі. Після цього Чехія може надати біженцям можливість залишитись, розповів міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан у інтерв’ю Proukrainu.
«Якщо окремі держави зараз почнуть вигадувати власні рішення, то цілком логічно, що українці, які хотіли б залишитися після закінчення тимчасового захисту у 2025 році – вони порівнювали б і думали, у якій країні вигідніше. Тому потрібне уніфіковане рішення», – зазначив він.
За його словами, українців не будуть просити виїхати з країні після закінчення захисту.
«Я не можу уявити ситуацію, коли одного дня людям просто скажуть: «Йдіть усі додому». Очевидно, що багато людей з України зацікавлені у поверненні. Між вереснем і жовтнем кількість людей з України на нашій території зменшилась приблизно на 14 тисяч», – додав Ракушан.
За його словами, досвід інших міграційних криз свідчить, що частина людей в Чехії облаштуються і не захочуть вкотре змінювати середовище для своїх дітей. На думку міністра, таким людям треба просто дати можливість, згідно з добре продуманою схемою, залишитись у Чехії.
«У проектах, які тут створюються, завжди важливо ставити питання, на що вони спрямовані. Я з самого початку говорив: давайте краще говорити не про інтеграцію, а про адаптацію. Тому що адаптація – це звикання і створення умов, щоб люди могли тут жити. Не йдеться про те, щоби спричинити якусь «крадіжку» людей, мовляв, «зробимо з них за два-три роки чехів і будемо хотіти, щоби залишались тут, бо нам так зручно», – підкреслив Ракушан.
Голова МВС Чехії зазначив, що у його країні поважають позицію української сторони, щоб українців не сприймали як біженців, бо Україні треба буде повернути значну частину населення для розбудови після війни.
Нагадаємо, Чехія є однією із країн куди найчастіше їдуть українські біженці у пошуках прихисту – на перші 5 місяців їм надається безкоштовне житло. Після цього періоду треба платити за житло, допомога на оренду якого держава включає до фінансової допомоги з урахуванням доходів отримувача.
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