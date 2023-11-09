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Чехія подовжила навчання українських військових до кінця 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чехія подовжила навчання українських військових до кінця 2024 року
Чехія продовжила дію мандату на військову підготовку українських солдатів
фото з відкритих джерел

Кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії не може перевищувати 800 осіб

Чехія продовжила дію мандату на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року. Про це повідомляє Radio Prague.

Міністерка оборони Яна Чорнохова заявила, що забезпечення умов підготовки українських військових є пріоритетом. Вона впевнена, що ця діяльність чеської сторони наближає закінчення війни та настання довгоочікуваного світу.

Зазначається, що підтримка цієї пропозиції дозволяє перебувати на території Чехії не лише українським солдатам, але й військовослужбовцям із країн ЄС та НАТО.

«Згідно з встановленими правилами, кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було цього року. Документом передбачено, що військовослужбовці Чехії зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, у 2025 році закінчиться тимчасовий захист для українців у Європейському Союзі. Після цього Чехія може надати біженцям можливість залишитись.

Зазначимо, Чехія є однією із країн куди найчастіше їдуть українські біженці у пошуках прихисту – на перші 5 місяців їм надається безкоштовне житло. Після цього періоду треба платити за житло, допомога на оренду якого держава включає до фінансової допомоги з урахуванням доходів отримувача.

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Теги: Чехія Україна військові навчання

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