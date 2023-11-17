Молодіжна збірна України з футболу розгромила Люксембург

«Синьо-жовті» виграли всі три кваліфікаційних матчі у вересні та жовтні

У номінально домашньому матчі «синьо-жовті» розгромили Люксембург з рахунком 4:0

Молодіжна збірна України з футболу здобула свою четверту перемогу у відборі на Євро-2025. У номінально домашньому матчі «синьо-жовті» розгромили Люксембург – 4:0.

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Під орудою Унаї Мельгоси «синьо-жовті» виграли всі три кваліфікаційних матчі у вересні та жовтні. А в таблиці підходили до ігор у листопадів у статусі одноосібного лідера.

З Люксембургом «молодіжка» зустрічалася у відборі вже вдруге – після перемоги 3:0 у матчі другого туру. Номінально домашній для України поєдинок проходив на полі в іспанській Мурсії.

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Напередодні Україна через травму втратила півзахисника Максима Брагару. Футболіст «Чорноморця» виходив у старті на всі три зустрічі кваліфікації на чолі з Мельгосою.

До перерви Україна повела в рахунку завдяки голу Владислава Ваната. Свій перший гол у відборі нападник «Динамо» забив, коли вражав уже порожні ворота після прострілу Назара Волошина.

З 49-ї хвилини Люксембург догравав зустріч у меншості. Другу жовту отримав півзахисник гостей Раян Бербері.

Після години ігрового часу Україна довела рахунок до розгромного за дві хвилини: на 64-й Арсеній Багатов зіграв на добиванні з центру карної зони, на 66-й – Волошин першим дотиком поцілив у ворота з дальньої відстані.

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Своєю третьою результативною дією в матчі Волошин відзначився на 74-й хвилині, коли асистував Ігорю Краснопіру – 4:0 на користь України.

Кваліфікація Євро-2025

Україна – Люксембург 4:0

Голи: Ванат, 35, Батагов, 64, Волошин, 66, Краснопір, 74

Після перемоги «синьо-жовті» відірвалися від найближчих переслідувачів – Англії та Сербії – на шість очок. Конкуренти України проведуть очну зустріч у суботу, 18 листопада.

У наступному матчі вівторка, 21 листопада, молодіжна збірна України вперше у нинішньому відборі зіграє проти однолітків з Азербайджану. Початок гри – о 20:00.

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Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повернувся до звичного формату заявок національних команд на головний форум чотириріччя для Старого світу.

До слова, Збірна України з футболу перемогла польську «Лехію» в закритому товариському матчі з рахунком 2:0.