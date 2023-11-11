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«Зупиніть воєнні злочини Росії»: у Празі під посольством РФ пройшов пікет

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Зупиніть воєнні злочини Росії»: у Празі під посольством РФ пройшов пікет
Під будівлю посольства РФ прийшло кілька десятків людей із прапорами України та ЄС
фото: «Радіо «Свобода»

Мітинг організувала чесько-словацька спільнота міжнародного руху «НАФО»

У Празі пікетували посольство РФ. Під будівлю амбасади прийшло кілька десятків людей із прапорами України та ЄС. Вони вимагали від керівництва Росії припинити війну в Україні та залишити її територію. Про це інформує «Радіо «Свобода».

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Мітинг організувала чесько-словацька спільнота міжнародного руху «НАФО» (NAFO) яка займається протидією російській державній пропаганді та дезінформації під час російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав «на килим» російського посла Олександра Змеєвського після ракетного удару окупантів по селу Гроза в Харківській області.

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Теги: посольство Чехія росія агресія

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