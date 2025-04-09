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Коваль визначилась з новим клубом у NCAA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Коваль визначилась з новим клубом у NCAA
У наступному сезоні NCAA українка виступатиме в команді університету Луїзіани
фото: ФБУ

У дебютному сезоні NCAA за Нотр-Дам Катерина Коваль зіграла в 32 матчах

Українська талановита баскетболістка Катерина Коваль оголосила, що в наступному сезоні NCAA виступатиме в команді університету Луїзіани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У 2023 році представниці команди університету стали чемпіонками NCAA. В цьому році команда стала другою в Південно-Східній Конференції (SEC) і дійшла до Elite Eight NCAA March Madness.

В дебютному сезоні NCAA за «Нотр-Дам» Катерина Коваль зіграла в 32 матчах (10 в старті), набираючи 5.3 очка, 4.7 підбирання, 1.3 передачі, 1.7 блок-шота за 18.3 хвилини на майданчику.

У наступному сезоні в NCAA ще одна українка Дар'я Бірюк гратиме за команду «Огайо Стейт».

Нагадаємо, фанати литовського баскетбольного клубу «Жальгіріс» влаштували проукраїнський перформанс на матчі Євроліги проти сербського «Партизана».

Гра завершилася перемогою «Жальгіріса» – 70:66. Однак, гра запам'яталася не лише боротьбою на баскетбольному майданчику, а й подіями поза ним.

Фанати «Жальгіріса» влаштували на грі проукраїнський перформанс із українськими прапорами, хітом про диктатора Путіна та модулями в українських та литовських кольорах.

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

Як повідомлялося, вболівальники сербської «Црвени Звезди» у лютому влаштували проросійський перформанс, зобразивши на трибунах російський прапор та виконали пісню «Катюша». Також на арені були вболівальники з прапором так званої «ДНР».

Теги: баскетбол NCAA

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