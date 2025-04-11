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МОК збільшив кількість збірних з баскетболу 3х3 на Олімпіаді-2028

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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МОК збільшив кількість збірних з баскетболу 3х3 на Олімпіаді-2028
Кількість учасників Олімпіади з баскетболу 3х3 буде збільшена з 8 до 12 команд

Діючими олімпійськими чемпіонами в баскетболі 3х3 є Нідерланди у чоловіків та Німеччина у жінок

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) оголосила про рішення збільшити кількість збірних учасників олімпійського турніру з баскетболу 3х3 у Лос-Анджелесі 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Кількість учасників буде збільшена з 8 до 12 команд.

Детальний формат змагань і система кваліфікації для турнірів з баскетболу 3х3 на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі 2028 буде повідомлено пізніше.

«Ми дякуємо МОК за його рішення, яке заохочує ФІБА та її членів продовжувати просувати баскетбол 3х3. Наявність чотирьох додаткових команд для чоловічих і жіночих турнірів є свідченням глобального інтересу та захоплення, викликаного Олімпійським баскетболом у Токіо 2020 та Парижі 2024», – сказав президент ФІБА Шейх Сауд Алі Аль Тані.

«Додаткова квота дозволяє більшій кількості національних федерацій та гравців з усього світу мріяти, що вони зможуть потрапити на Олімпіаду. Лос-Анджелес є одним із найвідоміших баскетбольних міст у світі та має процвітаючу культуру баскетболу 3x3», – сказав генеральний секретар ФІБА Андреас Загкліс.

Діючими олімпійськими чемпіонами в баскетболі 3х3 є Нідерланди у чоловіків та Німеччина у жінок.

На Олімпіаді-2028 році кількість спортсменок уперше в історії перевищить кількість спортсменів. Також в оновленій програмі з'явиться шість нових змішаних дисциплін.

Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

МОК також скоротив кількість чоловічих футбольних збірних на Олімпіаді-2028 року на користь жіночих. У жіночому футбольному турнірі візьмуть участь 16 команд, у чоловічому – лише 12. 

Крім того, квота у жіночому водному поло буде збільшена з 10 до 12 команд, це відповідатиме кількості чоловічих збірних. У боксі буде додано ще одну додаткову жіночу вагову категорію – тепер і в чоловічому, і жіночому турнірі буде по сім дисциплін.

Теги: Олімпіада МОК баскетбол

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