Визначилися всі пари плей-оф НБА: з ким зіграє «Лейкерс» українця Леня
Перші матчі плей-оф пройдуть у ніч із 19 на 20 квітня
У ніч з 18 на 19 квітня завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА. Про це повідомляє «Главком».
У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».
Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.
Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».
Східна конференція
- (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
- (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
- (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
- (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»
Західна конференція
- (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
- (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
- (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
- (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»
Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройдуть у ніч із 19 на 20 квітня.
Нагадаємо, у НХЛ визначилися всі учасники плей-оф, які поведуть боротьбу за Кубок Стенлі.
Регулярний чемпіонат завершиться 17 квітня, проте 16 команд-учасниць плей-офф визначились достроково.
Остання путівка дісталася «Монреалю», який у середу переграв «Кароліну» (4:2) і гарантував собі восьме місце у Східній конференції.
Східна конференція
- «Вашингтон Кепіталз» – «Монреаль Канадієнс»
- «Торонто Мейпл Ліфс» – «Оттава Сенаторз»
- «Тампа-Бей Лайтнінг» – «Флорида Пантерз»
- «Кароліна Харрікейнз» – «Нью-Джерсі Девілз»
Західна конференція
- «Вінніпег Джетс» – «Сент-Луїс Блюз»
- «Даллас Старз» – «Колорадо Евеланш»
- «Вегас Голден Найтс» – «Міннесота Уайлд»
- «Лос-Анджелес Кінгз» – «Едмонтон Ойлерз»
Плей-офф НХЛ стартує стартує 19 квітня і завершиться у червні. Чинний володар Кубка Стенлі – «Флорида Пантерз». Регулярний чемпіонат цього сезону виграв «Вінніпег Джетс».
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