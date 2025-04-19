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Визначилися всі пари плей-оф НБА: з ким зіграє «Лейкерс» українця Леня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначилися всі пари плей-оф НБА: з ким зіграє «Лейкерс» українця Леня
Клуб Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз»
фото: Los Angeles Times

Перші матчі плей-оф пройдуть у ніч із 19 на 20 квітня

У ніч з 18 на 19 квітня завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА. Про це повідомляє «Главком».

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

  • (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
  • (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
  • (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
  • (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

  • (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
  • (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
  • (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
  • (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройдуть у ніч із 19 на 20 квітня.

Нагадаємо, у НХЛ визначилися всі учасники плей-оф, які поведуть боротьбу за Кубок Стенлі.

Регулярний чемпіонат завершиться 17 квітня, проте 16 команд-учасниць плей-офф визначились достроково.

Остання путівка дісталася «Монреалю», який у середу переграв «Кароліну» (4:2) і гарантував собі восьме місце у Східній конференції.

Східна конференція

  • «Вашингтон Кепіталз» – «Монреаль Канадієнс»
  • «Торонто Мейпл Ліфс» – «Оттава Сенаторз»
  • «Тампа-Бей Лайтнінг» – «Флорида Пантерз»
  • «Кароліна Харрікейнз» – «Нью-Джерсі Девілз»

Західна конференція

  • «Вінніпег Джетс» – «Сент-Луїс Блюз»
  • «Даллас Старз» – «Колорадо Евеланш»
  • «Вегас Голден Найтс» – «Міннесота Уайлд»
  • «Лос-Анджелес Кінгз» – «Едмонтон Ойлерз»

Плей-офф НХЛ стартує стартує 19 квітня і завершиться у червні. Чинний володар Кубка Стенлі – «Флорида Пантерз». Регулярний чемпіонат цього сезону виграв «Вінніпег Джетс».

Теги: баскетбол Олексій Лень НБА

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