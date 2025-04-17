Расистський скандал: Федерація баскетболу України оштрафувала «Київ-Баскет»

«Київ-Баскет» має сплатити штраф у розмірі 20 тис. гривень

Директорат Федерації баскетболу України (ФБУ) виніс вирок стосовно поведінки вболівальниці «Київ-Баскета» на першому матчі півфіналу плей-оф Суперліги проти «Рівного». Команду зобов’язали сплатити штраф у розмірі 20 тис. гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Одна з вболівальниць, яка була ідентифікована як прихильниця «Київ-Баскету», дозволила собі лайливі, в т.ч. расистського характеру, висловлювання на адресу гравця БК «Рівне» Рода Брауна, коли той перебував в підтрибунному приміщенні», – йдеться у заяві федерації.

Відповідно до частини 2 статті 80 Дисциплінарного кодексу ФБУ, «Клуб відповідає за висловлення та/або вигуки до, під час та після гри вболівальників образ». За порушення вказаного положення передбачена санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску на користь ФБУ в розмірі від 20 тисяч до 50 тисяч грн.

Директорат прийняв рішення застосувати до «Київ-Баскета» дисциплінарну санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску на користь Федерації баскетболу України в розмірі 20 тисяч гривень.

Також клуб зобов’язали провести профілактичну роботу з вказаною уболівальницею з метою недопущення повторення подібної ситуації з огляду на серйозність порушення та можливі більш серйозні дисциплінарні наслідки для клубу.

У тому матчі «Київ-Баскет» переміг з рахунком 75:69.

Хто такий баскетболіст Род Браун

Він народився 9 вересня 1978 року у місті Даллас, США. Виступає на позиції важкого форварда.

Браун виступав за декілька команд першого дивізіону NCAA (Національна асоціація студентського спорту) – Tarleton State University, Wichita State University, New Mexico. Після закінчення університету почав професійну кар’єру.

У вересні 2024 року баскетбольний клуб «Рівне» підписав угоду з 26-річним Родом Брауном (201 см, 105 кг), який також може грати на позиції центрового.

Нагадаємо, жіноча Євроліга оголосила символічні збірні сезону.

Капітан збірної України Аліна Ягупова, яка представляє іспанську «Валенсію», увійшла до першої символічної збірної. В середньому в цьому сезоні Аліна набирає 11.3 очка, 3.7 передачі та 3.4 підбирання.