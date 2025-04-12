Михайлюк встановив власний рекорд за очками в НБА у грі проти лідера ліги

У сезоні Святослав Михайлюк провів 37 матчів за «Юту»

Михайлюк почав гру з лави для запасних, але провів на майданчику 28 хвилин, за які набрав 27 очок

Українець Святослав Михайлюк провів свій найкращий за результативністю поєдинок сезону 2024/25 у НБА. Як повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ, сталося це у грі регулярного чемпіонату його «Юти» проти лідера Західної конференції «Оклахоми», яку його команда програла 111:145.

Михайлюк почав гру з лави для запасних, але провів на майданчику 28 хвилин, за які набрав 27 очок (5/6 двоочкові, 5/14 триочкові, 2/3 штрафні). До цього він додав 3 підбирання, 3 передачі при 2 втратах.

Святослав став найрезультативнішим гравцем команди. У другого гравця «Юти» за результативністю в цьому матчі Брайса Сенсабау – 25 очок.

Для Михайлюка це найрезультативніший матч в кар’єрі в НБА. До цього він кілька разів набирав 26 очок в матчі – востаннє наприкінці минулого регулярного чемпіонату в складі «Бостона» проти «Вашингтона».

В цьому сезоні за «Юту» його кращим показником було 19 очок проти «Нового Орлеану» 21 січня.

«Юта» вже точно займе останнє місце в Західній конференції, вигравши 17 матчів з 81. Команда Михайлюка завершить регулярний чемпіонат матчем проти «Міннесоти» в ніч на 14 квітня.

Загалом в сезоні Святослав Михайлюк провів 37 матчів за «Юту», набираючи 8.6 очка, 2.3 підбирання, 1.9 передачі за 19.5 хвилин в середньому за матч.

Нагадаємо, жіноча Євроліга оголосила символічні збірні сезону.

Капітан збірної України Аліна Ягупова, яка представляє іспанську «Валенсію», увійшла до першої символічної збірної. В середньому в цьому сезоні Аліна набирає 11.3 очка, 3.7 передачі та 3.4 підбирання.

Також до першої команди потрапили Габбі Вільямс, Емма Мессеман, які представляють «Фенербахче», Марія Конде з «УСК» , а також гравчиня турецького «Мурсіна» Ільяна Рупер.

Нагадаємо, «Валенсія» поступилась турецькому Мерсіну в півфінальному матчі Фіналу шести та зіграє проти турецького «Фенербахче» в матчі за третє місце.

У складі «Фенербахче» Ягупова в сезоні 2022/23 вигравала жіночу Євролігу, раніше українку було двічі визнано MVP головного жіночого клубного турніру.