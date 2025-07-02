Дорощук вдруге в сезоні змагатиметься на етапі Діамантової ліги

Етап Діамантової ліги в Монако відбудеться у п'ятницю, 11 липня

Український стрибун у висоту Олег Дорощук візьме участь в етапі Діамантової ліги в Монако. Про це йдеться в заявці на сайті турніру.

Від початку сезону-2025 єдиним літнім стартом Дорощука залишався етап Діамантової ліги в Римі, де українець виграв «срібло» зі стрибком на 2.30 метра.

Відтоді лідер збірної України пропустив командний чемпіонат Європи у Мадриді – через травму коліна. Дорощука у складі «синьо-жовтих» замінив Дмитро Нікітін, що посів четверте місце в елітному дивізіоні.

Після відновлення Дорощук знову змагатиметься на Діамантовій лізі. Українець дебютує на етапі в Монако — досі ніколи не змагався на цьому турнірі.

Дорощук потрапив до заявки з восьми стрибунів, зокрема змагатиметься проти чинного олімпійського чемпіона, новозеландця Гаміша Керра, переможця командного Євро в елітному дивізіоні Яна Штефели та досі непереможеного в нинішньому сезоні корейця Ву Санхьока (сім стартів — сім перемог).

Діамантова ліга в Монако: хто у заявці

Гаміш Керр (Нова Зеландія, 1-й у рейтингу); Ву Санхьок (Республіка Корея, 2); Олег Дорощук (Україна, 3); Шелбі Макевен (США, 5); Ромейн Бекфорд (Ямайка, 7); Ян Штефела (Чехія, 9); Джувон Гаррісон (США, 10); Реймонд Річардс (Ямайка, 21)

Після одного старту – «срібла» в Римі – Дорощук посідає восьме місце в сезонному рейтингу Діамантової ліги (7 очок) і претендує на потрапляння до фіналу серії. За підсумком минулого сезону українець став віцечемпіоном ліги.

Етап Діамантової ліги в Монако відбудеться у п'ятницю, 11 липня. Чоловічі змагання зі стрибків у висоту стартують о 20:55 за київським часом.