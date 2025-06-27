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Українські легкоатлети зачарували мережу гарячим поцілунком (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські легкоатлети зачарували мережу гарячим поцілунком (відео)
Після успішних виступів Килипко та Онуфрієв вразили вболівальників поцілунком

Килипко та Онуфрієв вдало стартували на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Українські легкоатлети Марина Килипко та Олександр Онуфрієв вразили мережу гарячим поцілунком на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Про це повідомляє «Главком».

У іспанському Мадриді розпочався командний чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Українські стрибуни із жердиною порадували вболівальників високими результатами.

Марина Килипко взяла висоту 4,65 м та показала свій найкращий стрибок за останні 4 роки. Вона посіл друге підсумкове місце.

Олександр Онуфрієв підкорив висоту 5.70 м, що є його особистим рекордом. Українець посів 5 підсумкове місце

Після успішних виступів Килипко та Онуфрієв вразили вболівальників гарячим поцілунком.

Нагадаємо, український метальник молота Михайло Кохан здобув шосту міжнародну нагороду у сезоні-2025. Сталось це на етапі Континентального туру в естонському Йихві, який Кохан завершив із «золотом».

Перемогу в змаганнях Кохан здобув у своїй останній спробі, метнувши молот на 79.37 м. Найкращий результат Файдека українець перевершив на 2.12 м (77.25 м).

Результат Кохана також став новим рекордом стадіону. Водночас українець втретє поспіль закінчив змагання, не метнувши за 80 м – востаннє йому вдавалося так далеко метнути на Меморіалі Бориса Ганджековича наприкінці травня (80.36 м).

 

Теги: Марина Килипко легка атлетика

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