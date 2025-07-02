НОК України назвав найкращих спортсменів і тренерів червня

Лауреати будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам’ятними плакетками

Звання «Найкращої спортсменки червня» отримала Таїсія Онофрійчук

1 липня відбулося засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, під час якого визначено лауреатів традиційного щомісячного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК.

Комісія розглянула досягнення українських атлетів на міжнародних змаганнях у червні та обрала кращих.

Звання «Найкращої спортсменки червня» отримала Таїсія Онофрійчук – абсолютна чемпіонка Європи з художньої гімнастики в індивідуальному багатоборстві. Також у Таллінні (Естонія) 17-річна гімнастка здобула срібну нагороду у вправах з булавами та дві бронзові медалі – у вправах з обручем і стрічкою.

«Найкращою тренеркою червня 2025 року» визнано Ірину Дерюгіну – особисту наставницю Таїсії Онофрійчук та президентку Федерації гімнастики України.

У номінації «Найкраща юна спортсменка червня» перемогу здобула Діана Карнафель – чемпіонка Європи зі стрибків у воду серед юніорів (трамплін 3 м, вікова група А), яка також виборола «срібло» в синхронних стрибках (у парі з Ксенією Бочек) та «бронзу» у стрибках з трампліну 1 м на змаганнях в Афінах (Греція).

«Найкращою тренеркою юної спортсменки червня 2025 року» НОК України визнав Ольгу Іваненко – особисту наставницю Діани Карнафель.

За вагомий внесок у підготовку найкращої спортсменки червня відзначено Українську федерацію гімнастики.

Під час церемонії нагородження лауреати традиційно отримають грошові премії, ексклюзивні статуетки та пам’ятні плакетки від НОК України.

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Упродовж 23-29 червня в столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.