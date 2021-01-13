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    «Достатньо російської». Новачок «Ворскли» не бачить потреби вчити українську мову

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    Олів'є Тілль зіграв 27 матчів за збірну Люксембургу - «Достатньо російської». Новачок «Ворскли» не бачить потреби вчити українську мову
    Олів'є Тілль зіграв 27 матчів за збірну Люксембургу
    Світлина - La Quotidien

    Олів’є Тілль хизується знанням шести мов

    Новобранець полтавської «Ворскли», люксембурзький півоборонець Олів’є Тілль, який раніше виступав у російській «Уфі», розповів, що поки не збирається вчити українську мову.

    «Знаю шість мов. Добре володію люксембурзькою, німецькою, французькою та англійською. З ними у мене жодних проблем немає. Італійською і російською знаю небагато: непогано розумію, але вести повноцінний діалог важко.

    Чесно кажучи, не впевнений, що буду вивчати українську мову. Знань російської зараз мені вистачає для побуту, вони мене рятують. У майбутньому – час покаже. Не буду загадувати і обіцяти», - цитує Тілля UA-Футбол.

    Зауважимо, Що Олів’є і «Уфа» розірвали трудовий контракт за обопільної згоди сторін в жовтні 2020 року. З 2018 року Тілль провів 56 матчів у складі «Уфи», забив один гол і віддав п'ять гольових передач.

    За збірну Люксембургу Тілль починаючи з 2017 року провів 2017 матчів і забив 2 м’ячі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ українська мова Прем’єр-ліга ФК Ворскла Олів'є Тілль спорт поза політикою ФК «Уфа»
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