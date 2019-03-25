В очікуванні звичних 0:3: анонс матчу Люксембург – Україна

У 2014-му Євген Коноплянка з партнерами переступили через Люксембург доволі легко Динамо від Шурика

Після неочікуваної для більшості вболівальників нічиєї в Португалії тепер команда Шевченка зобов’язана брати своє

Аутсайдер, проте далеко не безнадійний – саме так можна охарактеризувати другого опонента збірної України з футболу за відбірним турніром чемпіонату Європи 2020 року. Звичайно, вчорашні компліменти наставника нашої команди Андрія Шевченка на адресу опонентів з Люксембургу є для Люка Гольтца і його підопічних радше авансом. А для підопічних українського тренера – підбадьорливим стимулом, що нічию в Лісабоні треба забувати і концентруватися на справах приземленіших.

Бо кому як не Шевченку знати, що двічі зіграти внічию з чинними чемпіонами світу й обіграти в принциповому протистоянні Росію мало. Не менш важливо брати своє в суперництві з опонентами рівня тодішньої Вірменії чи нинішнього Люксембурга. Адже тоді, 20 років тому, очкові втрати в зустрічах з кавказцями не дозволили українській команді вийти на Євро-2000 напряму. А потім було сумнозвісне плей-оф проти словенців, помилка Шовковського, яка стала крахом мрій для цілого покоління футболістів.

Бо ж правду кажуть, що сила команди вимірюється в її вмінні грати зі слабкими суперниками. Власне, після того, як українці стримали Кріштіану Роналду і партнерів, настав час пограти м’язами самим.

Відбірний турнір Євро-2020. Група В. Другий тур

Збірна Люксембургу — збірна України

25 березня 2019 року. 21:45

Люксембург. Стадіон «Жозі Бартель»

Судді: Ґестраніус — Ян-Петер Аравірта, Алакаре (усі — Фінляндія)

Травмовані: Ярмоленко, Бесєдін, Віктор Коваленко, Марлос, Артем Кравець (усі – Україна)

Орієнтовні склади

Люксембург: Ентоні Моріс — Шанот, Ларс Жерсон, Дірк Карлсон — Лорен Янс, Леандро Баррейро, Крістофер Мартінс, Сінані — Олів’є Тілль – Желсон Родріґес, Венсан Тілль

Україна: П’ятов – Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віталій Миколенко – Степаненко – Віктор Циганков, Малиновський, Олександр Зінченко, Коноплянка — Жуніор Мораєш

Котирування букмекерів:

перемога Люксембургу - 10,5, нічия — 4,8; перемога України — 1,35

Збірні України і Люксембургу зустрінуться між собою втретє. І всі три попередніх двобої (товариський матч перед чемпіонатом світу-2006, відбірна кампанія Євро-2016) завершилися з однаковим результатом – 3:0 на користь українців. У поєдинку 13-річної давнини один з м’ячів навіть забив нинішній український наставник.

Отже, проводячи історичні паралелі, можна стверджувати, що звичний рахунок є цілком реальним. Навіть не дивлячись на всі кадрові втрати, потенціал України на кілька порядків вищий, ніж у суперників. Люксембург, який виграв стартовий матч відбору 2:1 у литовців, звичайно, спробує здивувати в зустрічі із одним із фаворитів групи В. Однак треба розуміти, що стеля можливостей українців та їх суперників зараз знаходяться на зовсім різному рівні. Іншими словами, якщо українці не створять собі проблем самотужки, матч вони виграють.

Микола Шапаренко, Жуніор Мораєш і Андрій Шевченко на вчорашньому опробування поля в Люксембургу. Фото - ФФУ

Хоч Андрій Шевченко після поєдинку з португальцями говорив про серйозну ротацію складу, чомусь виглядає, що основна обойма сьогодні гратиме. До кістяка в побудовах збірної України серед здорових і не дискваліфікованих зараз належать воротар Андрій П’ятов, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський і Євген Коноплянка. З рештою існують варіанти. З кимось більший, з кимось менший.

Скажімо, в центрі оборони замість когось із донецького дуету Микола Матвієнко – Сергій Кривцов цілком може з’явитися динамівець Микита Бурда. А може й не з’явитися з огляду на те, що тренер за підсумками зустрічі з чинними чемпіонами Європи був сильно задоволений саме згадуваними футболістами. Натомість Віталія Миколенка і Олександра Караваєва, яких після Лісабона виключно хвалили, змінювати потреби не видно найменшої.

Травмованого Марлоса Шевченко вочевидь замінить, випустивши зі стартових хвилин Віктора Циганкова, а на вістрі атаки вперше може вийти новоспечений українець Жуніор Мораєш. Той самий, який на 85-й хвилині не влучив з двох метрів по порожніх воротах португальців, добиваючи м’яч після дальнього пострілу Коноплянки.