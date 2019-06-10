За честь, за славу, за Мораєша! Анонс матчу Україна - Люксембург

Чотири роки тому у Львові Артем Кравець і Євген Коноплянка забили у ворота Люксембургу по м'ячу. Як буде суьогодні? UA-Футбол

Українська збірна має змогу закріпити своє лідерство в кваліфікації до Євро-2020

Одного разу національна команда України вже була у схожій ситуації. Після сприятливої нічиєї в Португалії на старті нинішнього відбору підопічні Андрія Шевченка поїхали до Люксембурга за легкою перемогою, а натомість змушені були відігруватися і вирвали три очки тільки у компенсований арбітром час, завдяки божевільному автоголу одного з найкращих гравців у складі суперника Желсона Родріґеса. Тоді синьо-жовтим банально пощастило. Футболісти Люксембургу дивом не покарали нашу команду за зверхність.

А після матчу розпочалися події, які, за словами тренера Шевченка, нині мотивують його й команду, роблять львівський поєдинок з уже не карликом європейського футболу принциповим. Федерація футболу Люксембургу подала протест у ФІФА стосовно порушення українцями правил натуралізації бразильця Жуніора Мораєша. Попередній вердикт Федерації міжнародних футбольних асоціацій начебто говорив про законність дій Української асоціації футболу. Втім, справа досі не закрита і президент Федерації футболу Люксембургу Поль Філіп днями заявив, що у справі Мораєша піде до кінця.

У Люксембурзі Жуніор Мораєш вперше вийшов у складі збірної України в основі

За офіційною версією, натуралізований бразилець не бере участі у матчах проти збірних Сербії та Люксембургу через перелом ребра. Однак у кулуарах кажуть, що справжня причина полягає саме в незакритих питаннях, спричинених принциповістю люксембуржців. Існує також варіант, що перед львівською парою матчів враховувався фактор фанатів, які вкотре пригадали про свою позицію розтяжкою «Ні натуралізації» під час матчу з сербами. Однак коли то таке було, щоб із уболівальниками в нас хтось рахувався?

Відбірний турнір Євро-2020. Група В. Четвертий тур

Збірна України — збірна Люксембургу

10 червня 2019 року. 21:45

Львів. «Арена Львів»

Судді: Петер Краловіц — Мілан Штрбо, Ерік Вайсс (усі — Словаччина)

Дискваліфікований: Дірк Карлсон (Люксембург)

Травмовані: Денис Бойко, Жуніор Мораєш, Бесєдін, Бутко, Ярмоленко (під запитанням), Марлос (під запитанням) (усі – Україна)

Орієнтовні склади

Україна: П’ятов – Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віталій Миколенко – Степаненко – Віктор Циганков, Малиновський, Олександр Зінченко, Коноплянка — Роман Яремчук

Люксембург: Ентоні Моріс — Лорен Янс, Вахід Селімовіч, Малже — Сінані, Леандро Баррейро, Крістофер Мартінс, Венсан Тілль - Олів’є Тілль - Желсон Родріґес, Тюрпель

Котирування букмекерів:

перемога України - 1,15, нічия — 9,7; перемога Люксембургу — 19,5

Після феєричної перемоги над сербами найбільша турбота тренера Шевченка полягає в тому, щоб команда встигла за три дні, які розділяють той поєдинок і нинішній відновитися фізично і емоційно. Звісно, не виключено, що тренер українців вдасться до певних перестановок у складі. Проте виглядає, що такі реальні лише за умови, що відновився Марлос. Андрій Ярмоленко, котрий не виходив на поле з осені минулого року, якщо й зіграє, то обмежену кількість часу, з'явившись із лави запасних.

Загалом у попередніх трьох матчах, не дивлячись на те, що їх розділяє два з половиною місяці, кількість змін у складі була мінімальною. Перший поєдинок у Португалії і третій проти Сербії в контексті складу України вирізняє лише березнева присутність Марлоса, котрого зараз замінив Віктор Циганков. У Люксембурзі не грали Тарас Степаненко, Олександр Караваєв та Роман Яремчук, а на їх місцях з перших хвилин з'явилися Роман Безус, Богдан Бутко та Жуніор Мораєш.

За добу до матчу українські футболісти перебували в доброму гуморі. На рівні з іншими тренеувався й Марлос

Іншими словами, Шевченко сьогодні зробить все, щоб зберегти переможну обойму і продовжити переможну серію матчів з Люксембургом. Досі команди зустрічалися чотири рази. Тричі українці перемагали по 3:0, в останнє - 2:1. Три перших поєдинки відбувалися ще в іншу епоху, коли Люксембург вважався безнадійним аутсайдером європейського футболу. Так було зокрема й у 2015-му, коли люксембуржці під керівництвом нинішнього тренера Люка Гольтца приїздили до Львова. Ситуація була майже ідентичною. Теж середина червня, настрій футболістів був передвідпускним. Але навіть за умови неповної концентрації Артем Кравець, Денис Гармаш і Євген Коноплянка забили суперникам три м'ячі без відповіді.

Нині обставини склалися так, що після трьох турів Люксембург має чотири очки і йде слідом за Україною другим. Зрозуміло, що збірна Португалії, яка вчора перемогла в Лізі націй і яка має в активі лише нічиї з українцями і сербами, своє ще надолужить. Однак факт залишається фактом: втрачати пильності сьогодні ввечері українці не можуть, з якого боку не подивися.

Іван Вербицький, «Главком»