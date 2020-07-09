Львівські «Карпати» будуть позбавлені професійного статусу

ГЛАВКОМ



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Петро Димінський таки відпустить «Карпати» у вільне плавання на чолі з Олегом Смалійчуком Фото - ФК «Карпати»

«Зелені Леви» збираються відроджуватися з нуля

Заяви нинішнього президента львівських «Карпат» Олега Смалійчука на адресу земляків з «Руха» про те, що в наступному році команди проведуть дербі у першій лізі виявляються порожніми словами. Таким чином Смалійчук відповів власникові «Руху» Козловському, котрий оприлюднив запис розмови між виконавчим директором «Карпат» Ящишиним і спортивним директором першолігового «Миная» Михайлом Кополовцем. Судячи з того запису, Смалійчук збирався преміювати всі команди, які переможуть «Рух» у першій лізі, на 500 тисяч гривень. Натомість Козловський раніше на словах збирався виділити «Карпатам» потрібну для виїзду на матчі в Маріуполь суму. Львів’яни врешті на береги Азова не поїхали, отримали дві технічних поразки і достроково завершили виступи в Прем’єр-лізі-2019/2020.

Втім, у першій лізі наступного сезону «Карпати» і «Рух» не зустрінуться не через те, що рухівці підвищаться в класі, що реально, бо команда знаходиться серед лідерів першої ліги. А через те, що «Карпати» через фінансові реалії змушені будуть позбутися професійного статусу. Вже зараз ФІФА наклала на клуб трансферний бан за те, що той не розрахувався з іспанською «Севільєю» за колумбійського півоборонця Хорхе Карраскаля. Невдовзі санкції можуть посилитися у зв’язку з заборгованістю перед іспанським футболістом Крістобалем Маркесом, якої львів’яни не погасили ще з початку другого десятиліття 2000-х, коли одним із керівників клубу, за іронією долі, був нинішній генеральний директор «Руху» Ігор Дедишин.

За інформацією «Главкома», крок із президентством Смалійчука колишній власник «Карпат» Петро Димінський, котрий переховується від українського правосуддя за кордоном, здійснив з надією, що вдасться домовитися про повернення другої частини акцій ФК від Ігоря Коломойського. Ігор Валерійович у 2010 році за посередництвом кіпрської компанії вклав у «Карпати» 35 млн доларів, ставши власником 50% клубу – контрольної частки. Втім, на контакт дніпровський олігарх не йшов і це автоматично означало, що Димінський відходить від фінансування «Карпат» повноцінно, а не формально, як виглядало початково, після появи історії з президентством Смалійчука.

Оскільки матеріальні можливості пана Смалійчука обмежені, ФК «Карпати», за нашою інформацією, з сезону-2020/2021 будуть позбавлені професійного статусу і почнуть виступи в аматорському чемпіонаті України.