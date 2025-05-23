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Сталася гучна сенсація. Визначилися всі півфіналісти чемпіонату світу з хокею

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Сталася гучна сенсація. Визначилися всі півфіналісти чемпіонату світу з хокею
Справжню сенсацію створила збірна Данії, яка змогла обіграти Канаду
фото: Reuters

Півфінали чемпіонату світу з хокею пройдуть 24 травня

На чемпіонаті світу з хокею 2025 року сформовано четвірку півфіналістів, які продовжать боротьбу за медалі. Про це повідомляє «Главком».

Першими до півфіналу вийшли збірні США та Швейцарії, які у чвертьфіналах впевнено обіграли Фінляндію та Австрію відповідно.

США – Фінляндія 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Швейцарія – Австрія 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

У другій половині сітки зійшлися Чехія проти Швеції, а також Канада – проти Данії.

Шведська команда взяла реванш за поразку на попередньому турнірі, здобувши перемогу з рахунком 5:2. Вже у першому періоді скандинави закинули три шайби, що визначило хід матчу. Для Швеції це другий поспіль вихід до півфіналу, а востаннє у фіналі команда грала у 2018 році, коли здобула титул чемпіонів світу.

Швеція – Чехія 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Гучну сенсацію створила збірна Данії, яка вперше за дев’ять років дійшла до чвертьфіналу й змогла обіграти Канаду. Після довгої безгольової боротьби канадець Тревіс Сенхайм відкрив рахунок, але данці змогли відповісти двома шайбами в останні три хвилини зустрічі. Ця перемога стала першою для Данії над Канадою в історії чемпіонатів світу, а також перервала серію з дев’яти поспіль півфіналів для «кленових».

Канада – Данія 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Для Данії – це історичне досягнення: уперше команда вийшла до півфіналу світової першості, раніше зупиняючись максимум на чвертьфінальній стадії.

Півфінальні пари чемпіонату світу (24 травня):

  • Швейцарія – Данія
  • Швеція – США

Фінал і матч за третє місце пройдуть у неділю, 25 травня.

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».

Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.

Теги: хокей

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