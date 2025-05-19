41-річний швейцарець встановив унікальне досягнення на чемпіонаті світу з хокею

Амбюль вписав своє ім'я в історію світової першості як найстарший автор хеттрика

Хокеїст Андрес Амбюль став автором унікального досягнення в історії чемпіонатів світу з хокею. Сталося це за підсумками матчу шостого туру чемпіонату світу Швейцарія – Угорщина (10:0).

41-річний Амбюль проводить 20-й чемпіонат світу в професійній кар'єрі. Швейцарець є рекордсменом за цим показником – до ЧС-2025 він провів на цьому рівні 141 матч.

На чемпіонаті світу-2025 Амбюль вписав своє ім'я в історію світової першості як найстарший автор хеттрика. Вдалося це у поєдинку проти Угорщини в шостому турі ЧС-2025.

Проти Угорщини Амбюль спершу відзначився дебютною шайбою на п'ятій хвилині матчу, відкривши рахунок. А вже у третьому періоді закинув ще дві, причому останньою відзначився за хвилину до фінальної сирени.

Окрім статусу найбільш вікового автора хеттрика на чемпіонатах світу Амбюль вийшов на другу сходинку в списку бомбардирів збірної Швейцарії на цьому рівні. В активі 41-річного хокеїста 31 шайба, за цим показником він поступається лише Річарду Торріані (55).

«Думаю, що це ще один рекорд, який ніхто ніколи не поб'є. Він [Амбюль] неймовірний хлопець на льоду, неймовірний хлопець у роздягальні. Я дуже пишаюся ним, дуже радий, що він досяг таких речей. Неймовірно бачити в цьому віці, як він усе ще виступає на високому рівні», – цитує слова швейцарського хокеїста Крістофера Бертчі офіційний сайт чемпіонату світу з хокею.

Після шести турів на ЧС-2025 Швейцарія очолює таблицю групи B, маючи в активі 16 очок. Швейцарці достроково забезпечили собі вихід у плейоф.

В останньому турі групового етапу ЧС-2025 Швейцарія зустрінеться зі збірною Казахстану у вівторок, 20 травня.

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

Клуб «Флорида Пантерз» став останнім півфіналістом Кубка Стенлі 2025 року.

У ніч на 19 травня «пантери» розгромили «Торонто Мейпл Ліфс» (6:1) у сьомому вирішальному матчі серії.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».

Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер.

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.