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Стало відомо, на кого чемпіон світу з футболу Швайнштайгер проміняв експершу ракетку світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стало відомо, на кого чемпіон світу з футболу Швайнштайгер проміняв експершу ракетку світу
Тепер Бастіану та Сільвії нема чого приховувати
фото: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Швайнштайгер та Капітанова знайомі близько двох років, їхні діти навчалися в одній школі

Німецьке видання Bild повідомило про нову дівчину чемпіона світу з футболу Бастіна Швайнштайгер, який нещодавно розійшовся з експершою ракеткою світу Аною Іванович. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що Швайнштайгер проживає в Мюнхені, але при цьому багато часу проводить на Мальорці зі своєю новою коханою. 37-річна болгарська фітнес-блогер Сільва Капітанова мешкає на іспанському острові з 2016 року. Вона має двох дітей шкільного віку від місцевого жителя.

Швайнштайгер та Капітанова знайомі близько двох років, їхні діти навчалися в одній школі. За інформацією Bild, між ними існує тісний зв'язок, який давно став предметом обговорень. Тепер Бастіану та Сільвії нема чого приховувати. Футболіст публічно розлучився з Іванович, а батько дітей Капітанової пішов із сім'ї. Жодна із сторін ситуацію не коментує.

Нагадаємо, Бастіан Швайнштайгер та колишня перша ракетка світу Ана Іванович розлучилися після дев'яти років шлюбу.

Юрист тенісистки назвав причиною розриву «непереборні розбіжності» та відмовився від подальших коментарів.

Раніше повідомлялося, що 37-річна Іванович та 40-річний Швайнштайгер розійшлися у лютому 2025 року. Ана проживає в рідному для себе Белграді разом із синами Лукою, Леоном та Тео. Швайнштайгер останнім часом багато подорожує у робочих справах, проте у вільний час живе у Мюнхені.

Пара одружилася у липні 2016 року.

За інформацією джерел Bild, подружжя досі формально перебуває у шлюбі, але вони вже давно розійшлося. Зазначається, що тенісистка разом із трьома дітьми зараз живе на Мальорці, а футболіст проводить багато часу зі своєю новою дівчиною.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ теніс

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