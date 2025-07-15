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Трамп назвав найкращого футболіста в історії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Трамп назвав найкращого футболіста в історії
Трамп: Я ходив дивитися, як Пеле грає, і він був чудовий
фото: Reuters

Трамп згадав, як у 1970-х роках ходив дивитися футбол

Президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів, кого він вважає найкращим футболістом в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на beIN Sports

«Багато років тому, коли я був молодим, за команду «Космос» («Нью-Йорк Космос») грав футболіст на ім'я Пеле. Не хочу розкривати свого віку, але це було давно. Я ходив дивитися, як він грає, і він був чудовий. Можливо, я здаюся старомодним, але я сказав би, що таким гравцем я вважаю Пеле», – заявив Трамп.

Пеле підписав контракт з клубом «Космос», який виступав у Північноамериканській футбольній лізі (NASL), коли йому було 35 років

Команда з Нью-Йорка запропонувала бразильцю контракт, який зробив його найбільш високооплачуваним спортсменом у світі – він отримував $1,4 млн на рік.

У 1977 році Пеле став чемпіоном США та найкращим гравцем NASL, після чого завершив кар'єру.

У складі «Нью-Йорк Космоса» легендарний бразилець зіграв 107 матчів та забив 64 голи.

Нагадаємо, клуб «Нью-Йорк Космос» повернеться у професійний футбол, проте тепер базуватиметься у Нью-Джерсі та змінить назву.

За «Нью-Йорк Космос» з 1975 по 1977 роки грав легендарний бразильський нападник Пеле, з 1977 по 1980 і в 1983 році за команду виступав інший легендарний гравець – німецький захисник Франц Беккенбауер.

Команда прибере згадку Нью-Йорка з назви і проводитиме домашні матчі в Патерсоні (штат Нью-Джерсі) на стадіоні «Хінкліфф» місткістю 7800 глядачів.

З 2026 року чоловіча команда почне виступи в USL League One – третьому дивізіоні незалежної від МЛС системи ліг, а в 2027 планується запуск жіночої команди в USL Super League.

«Справжня магія полягатиме у гравцях, яких ми виростимо тут, у Північному Джерсі. Ми покажемо, що означає бути частиною «Космосу» – цінності, стиль та спільнота, ось що приваблює людей», – заявив віце-голова та керівник футбольного напряму клубу Джузеппе Россі.

За свою історію «Космос» п'ять разів ставав чемпіоном колишньої Північноамериканської футбольної ліги та тричі вигравав Трансатлантичний кубок, після чого припинив існування.

Відроджена у 2010 році команда тричі вигравала нову Північноамериканську футбольну лігу у 2011-2017 роках.

Теги: Пеле Дональд Трамп НОВИНИ ФУТБОЛУ

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