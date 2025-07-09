Лунін не зміг українською мовою вимовити слово «півфінал»

Російський пропагандист Дмитро Губернієв прокоментував використання російської мови гравцем збірної України з футболу та мадридського «Реала» Андрієм Луніним. Про це повідомляє «Главком».

«Російська мова об'єднує гравців «Реала» з усім світом», – задоволено заявив Губернієв.

Нагадаємо, Лунін обурив мережу використанням російської мови на відео, яке 8 липня опублікувала пресслужба мадридського клубу.

У ролику футболістів «Реала» з різних країн попросили сказати слово «півфінал» рідною мовою. Лунін вимовив це слово російською – «полуфинал», а не українською «півфінал». Варто зазначити, що пресслужба мадридського клубу титрувала всіх футболістів, тому нею було вжито саме український варіант написання слова.

Користувачі мережі розкритикували вчинок Луніна, який не зміг українською мовою вимовити лише одне слово.

Крім українця, у відео взяли участь й інші зіркові гравці команди: Вінісіус Жуніор та Родріго Гоес (Бразилія), Арда Гюлер (Туреччина), Джуд Беллінгем (Англія), Кіліан Мбаппе та Едуар Камавінга (Франція), Лука Модрич (Хорватія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Тібо Куртуа (Бельгія) і Давід Алаба (Австрія).

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.