«Динамо» презентувало форму на новий сезон
Третя зірка над емблемою клубу стала ключовим символом та елементом нової форми
ФК «Динамо» Київ та компанія New Balance презентували домашній та виїзний комплекти форми команди на сезон 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт київського клубу.
«Дизайн, натхненний Києвом, його графіті-культурою, ритмом вулиць і багаторічною підтримкою вболівальників», – йдеться у дописі
Футбольний сезон 2024/25 став особливий для клубу, який відсвяткував своє 30-те чемпіонство, провівши чемпіонат без жодної поразки. Саме тому третя зірка над емблемою стала ключовим символом та елементом нової форми. Футбольний клуб «Динамо» Київ, гравці, тренерський штаб і керівництво присвячують це чемпіонство та третю зірку кожному захиснику й кожній захисниці, які боронять нашу землю, свободу і майбутнє.
Домашній комплект має чисто білий фон, на якому розгортається абстрактний графічний принт, що нагадує гострі фрагменти, піксель та тіні київських графіті. Текстура передає дух і енергію великого міста та сучасну міську геометрію. Орнамент можна трактувати по-різному, хтось бачить фрагменти, графіті, але ми залишаємо вибір для інтерпретації вболівальникам.
Виїзний комплект має глибокий синій відтінок, який є серцем клубу і символом поколінь вже майже 100 років. Форма виконана в синіх кольорах, такий підхід створює сильну й сучасну візуальну картинку, яка виглядає особливо яскраво на фоні зеленої трави чи серед фанатських секторів.
Третя форма залишається смарагдово-зеленою з брендінгом золотого кольору. Вона натхнена зеленою красою київських пагорбів, парків та куполами величних київських храмів, які є символом нашого стародавнього міста.
Новий дизайн також представлений у воротарських комплектах форми виконаних в чорному, сірому та жовтому кольорах.
Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.
Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.
«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0
Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).