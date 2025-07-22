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Пішов з життя легендарний ексгравець «Ліверпуля»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пішов з життя легендарний ексгравець «Ліверпуля»
Джонс завершив професійну кар'єру у 1992 році
фото: Rex Features

Джонс виступав за «Ліверпуль» з 1975 по 1978 рік

Колишній футболіст «Ліверпуля», «Челсі» та збірної Уельсу Джоуї Джонс помер на 71-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іншого ексгравця «червоних» Джона Олдріджа.

«Ще одна сумна новина: Джоуї Джонс помер учора ввечері. Яка чудова людина та захисник, який віддав серце та душу червоній футболці та всім клубам, за які грав. Подумки я з сім'єю Джоуї. Спочивай зі світом», – написав Олдрідж.

Джонс виступав за «Ліверпуль» з 1975 по 1978 рік. Він виграв із клубом два Кубки європейських чемпіонів, Кубок УЄФА, став чемпіоном Англії.

Джонс став першим валлійцем, який виграв Кубок європейських чемпіонів.

Також він грав за «Рексем», «Челсі», «Хаддерсфілд Таун», провів понад 70 матчів за збірну Уельсу.

Джонс завершив професійну кар'єру у 1992 році.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть Ліверпуль ФК Ліверпуль

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