«Ліон» не хоче грати з «Шахтарем» у Харкові та збирається звертатися в УЄФА



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Жан-Мішель Олас Фото: REUTERS

Президент клубу нарікає, що важко знайти літак, який полетить в Україну

Французький клуб не хоче грати із «Шахтарем» у Харкові у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив президент «Ліона» Жан-Мішель Олас, інформує RMC Sport.

«Розповім вам секрет. Ми попросили УЄФА уважно вивчити те, що відбувається. Україна у кризі, і, на жаль, продовжує страждати», - сказав він.

«УЄФА вирішив перенести матч «Арсеналу» з «Ворсклою» з Полтави до Києва. Напевно, у нашій ситуації теж потрібно щось робити», - додав Олас.

«Принаймні, ми не хочемо їхати до Харкова. Це не тому, що нам щось не подобається, там дуже хороші люди. Але зараз існує великий ризик», - продовжив він.

Окрім того, президент клубу зазначив, що важко знайти літак, який би захотів летіти в Україну.

«Будемо спілкуватися з УЄФА, щоб вирішити питання безпеки та провести хороший матч із «Шахтарем». Все залежить від них», - цитує Оласа tribuna.com.