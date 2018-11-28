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    «Ліон» не хоче грати з «Шахтарем» у Харкові та збирається звертатися в УЄФА

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    Жан-Мішель Олас - «Ліон» не хоче грати з «Шахтарем» у Харкові та збирається звертатися в УЄФА
    Жан-Мішель Олас
    Фото: REUTERS

    Президент клубу нарікає, що важко знайти літак, який полетить в Україну

    Французький клуб не хоче грати із «Шахтарем» у Харкові у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

    Про це заявив президент «Ліона» Жан-Мішель Олас, інформує RMC Sport.

    «Розповім вам секрет. Ми попросили УЄФА уважно вивчити те, що відбувається. Україна у кризі, і, на жаль, продовжує страждати», - сказав він.

    «УЄФА вирішив перенести матч «Арсеналу» з «Ворсклою» з Полтави до Києва. Напевно, у нашій ситуації теж потрібно щось робити», - додав Олас.

    «Принаймні, ми не хочемо їхати до Харкова. Це не тому, що нам щось не подобається, там дуже хороші люди. Але зараз існує великий ризик», - продовжив він.

    Окрім того, президент клубу зазначив, що важко знайти літак, який би захотів летіти в Україну.

    «Будемо спілкуватися з УЄФА, щоб вирішити питання безпеки та провести хороший матч із «Шахтарем». Все залежить від них», - цитує Оласа tribuna.com.

    Читайте також: Матч «Ворскла» - «Арсенал»: полтавський клуб готує варіанти проведення гри і вдома, і у Києві.
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