УЄФА виступив із заявою щодо перенесення матчу «Ворскла» - «Арсенал»



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Фото: УЄФА

У зверненні стверджується, що організація шкодує про незручності для вболівальників

УЄФА виступив із заявою щодо матчу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал», який повинен пройти в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

«Рішенням уряду України 26 листопада 2018 року в окремих регіонах введено військовий стан. Внаслідок цього виняткового рішення УЄФА був змушений у терміновому порядку переглянути можливі наслідки проведення 29 листопада матчу групового етапу між «Ворсклою» й «Арсеналом».

Термінове рішення УЄФА про перенесення матчу до Києва продиктоване раптовим введенням воєнного стану та невизначеністю обстановки в плані безпеки в окремих районах України, особливо з огляду на вкрай стислі терміни для оцінки всіх ризиків.

УЄФА тісно працює з Федерацією футболу України (ФФУ), щоб забезпечити проведення матчу у Києві на стадіоні «Олімпійський». Це рішення стосується матчу «Ворскла» - «Арсенал».

УЄФА продовжує тісну співпрацю з ФФУ в питаннях оцінки всіх наслідків та ускладнень, пов'язаних з проведенням матчів в окремих районах України у найближчому майбутньому.

УЄФА надішле в Україну старших експертів з безпеки для подальшого вивчення ситуації та потенційних наслідків у питаннях забезпечення безпеки на майбутніх матчах у турнірах УЄФА.

УЄФА шкодує про незручності для вболівальників «Ворскли», які пов'язані з перенесенням матчу», - йдеться у заяві прес-служби організації.

Нагадаємо, глядачів таки пустять на матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» у Києві, який розпочнеться у 29 листопада о 19:55.