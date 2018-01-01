Джима і сестри Семеренко проведуть останню гонку перед Олімпіадою

Віта Семеренко залишається єдиною, хто виступить на всіх трьох гонках етапу

Етап Кубка світу з біатлону в Антгольці буде закінчений двома гонками з масовим в стартом, у жінок побіжать Юлія Джима, а також Віта і Валя Семеренко. Три українки кваліфікувались на заключну гонку Кубка світу перед Олімпійськими іграми в Пхьончхані і виступлять в мас-старті. Юлія Джима пропустила попередні гонки цього етапу в зв'язку з хворобою,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віта Семеренко. Фото: Getty Images

Віта Семеренко залишається єдиною, хто виступить на всіх трьох гонках етапу

Етап Кубка світу з біатлону в Антгольці буде закінчений двома гонками з масовим в стартом, у жінок побіжать Юлія Джима, а також Віта і Валя Семеренко.

Три українки кваліфікувались на заключну гонку Кубка світу перед Олімпійськими іграми в Пхьончхані і виступлять в мас-старті.

Юлія Джима пропустила попередні гонки цього етапу в зв'язку з хворобою, проте тренерський штаб збірної України припускав, що вона встигне повернутися до мас-старту. У зв'язку з пропуском Джима випала з топ-10 загального заліку Кубка світу, але все ще йде 10-ю в рейтингу мас-стартів.

Валя Семеренко виступала в спринті в Антгольці, однак фінішувала лише 64-ю, зізнавшись, що проблеми зі здоров'ям дають про себе знати.

Так що Віта Семеренко залишається єдиною, хто виступить на всіх трьох гонках етапу. У спринті вона стала 22-ю, а у вчорашньому переслідуванні зуміла піднятися на 17-е місце. Також Віта Семеренко залишається єдиною українкою в топ-10 загального заліку Кубка світу.

Напередодні підготовки до Олімпійських ігор-2018 Джима і сестри Семеренко пропустять чемпіонат Європи і разом з Анастасією Меркушино готуватимуться в Казахстані. У той же час капітан збірної Олена Підрушна і ще одна учасниця Олімпіади Ірина Варвинець виступлять на наступному тижні в Ріднау.

Початок гонки з масовим стартом о 13:30. Також сьогодні гонка і у чоловіків, яка розпочнеться о 15:45. Українців серед 30 учасників немає.

Джерело: sportarena.com