На останньому колі Віта Семеренко втратила декілька позицій

В італійському Антгольці завершилася жіноча гонка переслідування, яка проходила в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу в гонці відсвяткувала німкеня Лаура Дальмаєр. Слідом за нею фінішувала італійка Доротея Вірер, яка в фінішному створі випередила Дар'ю Домрачеву з Білорусі. Зазначимо, що на останніх метрах Домрачева наступила на



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Лаура Дальмаєр. Фото: Getty Images

На останньому колі Віта Семеренко втратила декілька позицій

В італійському Антгольці завершилася жіноча гонка переслідування, яка проходила в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці відсвяткувала німкеня Лаура Дальмаєр. Слідом за нею фінішувала італійка Доротея Вірер, яка в фінішному створі випередила Дар'ю Домрачеву з Білорусі.

Зазначимо, що на останніх метрах Домрачева наступила на палицю Доротеї Вірер і прийняла благородне рішення навіть не намагатися обганяти італійську біатлоністку.

Кращий результат серед українок сьогодні показала Віта Семеренко, яка фінішувала 17-ю. Другою українкою в гонці була Ірина Варвинець, якій вдалося поборотися тільки за 34-у позицію.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Антгольці/Антерсельві, Італія

Гонка переслідування, жінки

1. Лаура Дальмаєр 29:45.0

2. Доротея Вірер +17.3

3. Дар'я Домрачева +20.2

...17. Віта Смеренко +2:03.5

...34. Ірина Варвинець +3:42.5