Кубок світу з біатлону. Дальмаєр виграла гонку переслідування у Антгольці, Віта Семеренко в топ-20
- Сьогодні, 14:47
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На останньому колі Віта Семеренко втратила декілька позицій
В італійському Антгольці завершилася жіноча гонка переслідування, яка проходила в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону.
Перемогу в гонці відсвяткувала німкеня Лаура Дальмаєр. Слідом за нею фінішувала італійка Доротея Вірер, яка в фінішному створі випередила Дар'ю Домрачеву з Білорусі.
Зазначимо, що на останніх метрах Домрачева наступила на палицю Доротеї Вірер і прийняла благородне рішення навіть не намагатися обганяти італійську біатлоністку.
Кращий результат серед українок сьогодні показала Віта Семеренко, яка фінішувала 17-ю. Другою українкою в гонці була Ірина Варвинець, якій вдалося поборотися тільки за 34-у позицію.
Кубок світу з біатлону сезону-2017/18
Етап в Антгольці/Антерсельві, Італія
Гонка переслідування, жінки
1. Лаура Дальмаєр 29:45.0
2. Доротея Вірер +17.3
3. Дар'я Домрачева +20.2
...17. Віта Смеренко +2:03.5
...34. Ірина Варвинець +3:42.5