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    Кубок світу з біатлону. Дальмаєр виграла гонку переслідування у Антгольці, Віта Семеренко в топ-20

    На останньому колі Віта Семеренко втратила декілька позицій
    В італійському Антгольці завершилася жіноча гонка переслідування, яка проходила в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу в гонці відсвяткувала німкеня Лаура Дальмаєр. Слідом за нею фінішувала італійка Доротея Вірер, яка в фінішному створі випередила Дар'ю Домрачеву з Білорусі. Зазначимо, що на останніх метрах Домрачева наступила на
    • Сьогодні, 14:47
    • Розсилка
    Лаура Дальмаєр. Фото: Getty Images
    Лаура Дальмаєр. Фото: Getty Images

    На останньому колі Віта Семеренко втратила декілька позицій

    В італійському Антгольці завершилася жіноча гонка переслідування, яка проходила в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону.

    Перемогу в гонці відсвяткувала німкеня Лаура Дальмаєр. Слідом за нею фінішувала італійка Доротея Вірер, яка в фінішному створі випередила Дар'ю Домрачеву з Білорусі.

    Зазначимо, що на останніх метрах Домрачева наступила на палицю Доротеї Вірер і прийняла благородне рішення навіть не намагатися обганяти італійську біатлоністку.

    Кращий результат серед українок сьогодні показала Віта Семеренко, яка фінішувала 17-ю. Другою українкою в гонці була Ірина Варвинець, якій вдалося поборотися тільки за 34-у позицію.

    Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

    Етап в Антгольці/Антерсельві, Італія

    Гонка переслідування, жінки

    1. Лаура Дальмаєр 29:45.0
    2. Доротея Вірер +17.3
    3. Дар'я Домрачева +20.2
    ...17. Віта Смеренко +2:03.5
    ...34. Ірина Варвинець +3:42.5

    Кубок світу Італія
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