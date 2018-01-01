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    Фуркад та Макаряйнен залишаються лідерами заліку Кубка світу після гонки переслідування в Антгольці

    Оновлений індивідуальний залік та залік гонок переслідування у жінок та чоловіків
    У Антгольці, на 6-му етапі Кубка світу, завершилися жіноча та чоловіча гонки переслідування. В жіночій гонці українка Віта Семеренко фінішувала в топ-20. Перемогла Лаура Дальмаєр, яка впевнено обігнала Доротею Вірер та Дар’ю Домрачеву. У чоловіків найкращим серед українців був Дмитро Підручний, який фінішував 38, а Володимир Сємаков став
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    Кайса Макарянен та Мартен Фуркад
    Кайса Макарянен та Мартен Фуркад

    Оновлений індивідуальний залік та залік гонок переслідування у жінок та чоловіків

    У Антгольці, на 6-му етапі Кубка світу, завершилися жіноча та чоловіча гонки переслідування.

    В жіночій гонці українка Віта Семеренко фінішувала в топ-20. Перемогла Лаура Дальмаєр, яка впевнено обігнала Доротею Вірер та Дар’ю Домрачеву.

    У чоловіків найкращим серед українців був Дмитро Підручний, який фінішував 38, а Володимир Сємаков став 41-м. Впевнену перемогу здобув Йоганнес Бьо, який виграв у Мартена Фуркада хвилину.

    Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік та залік гонок переслідування у жінок та чоловіків.

    Індивідуальний залік Кубка світу у жінок

    1. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 544
    2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 523
    3. Доротея Вірер (Італія) - 489
    4. Лаура Дальмаєр (Німеччина) – 450
    5. Вероніка Віткова (Чехія) - 416
    …10. Віта Семеренко (Україна) – 359
    ...14. Юлія Джима (Україна) - 319
    …15. Валя Семеренко (Україна) - 296
    …30. Анастасія Меркушина (Україна) - 152
    …42. Олена Підгрушна (Україна) - 96
    …46. Ірина Варвинець (Україна) - 84

    Залік гонок переслідування у жінок

    1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 209
    2. Доротея Вірер (Італія) – 209
    3. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 201
    4. Лаура Дальмаєр (Німеччина) – 187
    5. Деніз Геррманн (Німеччина) – 170
    6. Віта Семеренко (Україна) – 154
    …20. Юлія Джима (Україна) – 86
    …22. Валя Семеренко (Україна) – 80
    …27. Олена Підгрушна (Україна) – 67
    …30. Анастасія Меркушина (Україна) – 64
    …42. Ірина Варвинець (Україна) – 33

    Індивідуальний залік Кубка світу у чоловіків

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 774
    2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 742
    3. Яков Фак (Словенія) - 438
    4. Антон Шипулін (Росія) - 428
    5. Арнд Пайффер (Німеччина) - 421
    …33. Дмитро Підручний (Україна) - 126
    …40. Артем Прима (Україна) - 91
    …62. Володимир Сємаков (Україна) - 34
    …69. Сергій Семенов (Україна) - 17
    …78. Руслан Ткаленко (Україна) - 5

    Залік гонок переслідування у чоловіків

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 276
    2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 262
    3. Антон Шипулін (Росія) -191
    4. Яков Фак (Словенія) - 166
    5. Арнд Пайффер (Німеччина) - 158
    …27. Дмитро Підручний (Україна) - 66
    ...43. Артем Прима (Україна) - 33
    …65. Руслан Ткаленко (Україна) - 6

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