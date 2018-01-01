Фуркад та Макаряйнен залишаються лідерами заліку Кубка світу після гонки переслідування в Антгольці

Оновлений індивідуальний залік та залік гонок переслідування у жінок та чоловіків

У Антгольці, на 6-му етапі Кубка світу, завершилися жіноча та чоловіча гонки переслідування. В жіночій гонці українка Віта Семеренко фінішувала в топ-20. Перемогла Лаура Дальмаєр, яка впевнено обігнала Доротею Вірер та Дар’ю Домрачеву. У чоловіків найкращим серед українців був Дмитро Підручний, який фінішував 38, а Володимир Сємаков став

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Кайса Макарянен та Мартен Фуркад

Оновлений індивідуальний залік та залік гонок переслідування у жінок та чоловіків

У Антгольці, на 6-му етапі Кубка світу, завершилися жіноча та чоловіча гонки переслідування.

В жіночій гонці українка Віта Семеренко фінішувала в топ-20. Перемогла Лаура Дальмаєр, яка впевнено обігнала Доротею Вірер та Дар’ю Домрачеву.

У чоловіків найкращим серед українців був Дмитро Підручний, який фінішував 38, а Володимир Сємаков став 41-м. Впевнену перемогу здобув Йоганнес Бьо, який виграв у Мартена Фуркада хвилину.

Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік та залік гонок переслідування у жінок та чоловіків.

Індивідуальний залік Кубка світу у жінок

1. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 544

2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 523

3. Доротея Вірер (Італія) - 489

4. Лаура Дальмаєр (Німеччина) – 450

5. Вероніка Віткова (Чехія) - 416

…10. Віта Семеренко (Україна) – 359

...14. Юлія Джима (Україна) - 319

…15. Валя Семеренко (Україна) - 296

…30. Анастасія Меркушина (Україна) - 152

…42. Олена Підгрушна (Україна) - 96

…46. Ірина Варвинець (Україна) - 84

Залік гонок переслідування у жінок

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 209

2. Доротея Вірер (Італія) – 209

3. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 201

4. Лаура Дальмаєр (Німеччина) – 187

5. Деніз Геррманн (Німеччина) – 170

6. Віта Семеренко (Україна) – 154

…20. Юлія Джима (Україна) – 86

…22. Валя Семеренко (Україна) – 80

…27. Олена Підгрушна (Україна) – 67

…30. Анастасія Меркушина (Україна) – 64

…42. Ірина Варвинець (Україна) – 33

Індивідуальний залік Кубка світу у чоловіків

1. Мартен Фуркад (Франція) - 774

2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 742

3. Яков Фак (Словенія) - 438

4. Антон Шипулін (Росія) - 428

5. Арнд Пайффер (Німеччина) - 421

…33. Дмитро Підручний (Україна) - 126

…40. Артем Прима (Україна) - 91

…62. Володимир Сємаков (Україна) - 34

…69. Сергій Семенов (Україна) - 17

…78. Руслан Ткаленко (Україна) - 5

Залік гонок переслідування у чоловіків

1. Мартен Фуркад (Франція) - 276

2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 262

3. Антон Шипулін (Росія) -191

4. Яков Фак (Словенія) - 166

5. Арнд Пайффер (Німеччина) - 158

…27. Дмитро Підручний (Україна) - 66

...43. Артем Прима (Україна) - 33

…65. Руслан Ткаленко (Україна) - 6