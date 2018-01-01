Фуркад та Макаряйнен залишаються лідерами заліку Кубка світу після гонки переслідування в Антгольці
- Сьогодні, 17:00
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Оновлений індивідуальний залік та залік гонок переслідування у жінок та чоловіків
У Антгольці, на 6-му етапі Кубка світу, завершилися жіноча та чоловіча гонки переслідування.
В жіночій гонці українка Віта Семеренко фінішувала в топ-20. Перемогла Лаура Дальмаєр, яка впевнено обігнала Доротею Вірер та Дар’ю Домрачеву.
У чоловіків найкращим серед українців був Дмитро Підручний, який фінішував 38, а Володимир Сємаков став 41-м. Впевнену перемогу здобув Йоганнес Бьо, який виграв у Мартена Фуркада хвилину.
Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік та залік гонок переслідування у жінок та чоловіків.
Індивідуальний залік Кубка світу у жінок
1. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 544
2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 523
3. Доротея Вірер (Італія) - 489
4. Лаура Дальмаєр (Німеччина) – 450
5. Вероніка Віткова (Чехія) - 416
…10. Віта Семеренко (Україна) – 359
...14. Юлія Джима (Україна) - 319
…15. Валя Семеренко (Україна) - 296
…30. Анастасія Меркушина (Україна) - 152
…42. Олена Підгрушна (Україна) - 96
…46. Ірина Варвинець (Україна) - 84
Залік гонок переслідування у жінок
1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 209
2. Доротея Вірер (Італія) – 209
3. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 201
4. Лаура Дальмаєр (Німеччина) – 187
5. Деніз Геррманн (Німеччина) – 170
6. Віта Семеренко (Україна) – 154
…20. Юлія Джима (Україна) – 86
…22. Валя Семеренко (Україна) – 80
…27. Олена Підгрушна (Україна) – 67
…30. Анастасія Меркушина (Україна) – 64
…42. Ірина Варвинець (Україна) – 33
Індивідуальний залік Кубка світу у чоловіків
1. Мартен Фуркад (Франція) - 774
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 742
3. Яков Фак (Словенія) - 438
4. Антон Шипулін (Росія) - 428
5. Арнд Пайффер (Німеччина) - 421
…33. Дмитро Підручний (Україна) - 126
…40. Артем Прима (Україна) - 91
…62. Володимир Сємаков (Україна) - 34
…69. Сергій Семенов (Україна) - 17
…78. Руслан Ткаленко (Україна) - 5
Залік гонок переслідування у чоловіків
1. Мартен Фуркад (Франція) - 276
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 262
3. Антон Шипулін (Росія) -191
4. Яков Фак (Словенія) - 166
5. Арнд Пайффер (Німеччина) - 158
…27. Дмитро Підручний (Україна) - 66
...43. Артем Прима (Україна) - 33
…65. Руслан Ткаленко (Україна) - 6