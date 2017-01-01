Джима опустилася в індивідуальних заліках після спринту на етапі у Гохфільцені

У загальному заліку Юлія йде сьомою, а у заліку спринтів - шостою

Лідером загального заліку після спринту у Гохфільцені залишається француженка Жустін Бреза, незважаючи на 23-й результат у цій гонці. Її найближча переслідувач Деніз Геррманн, яка фінішувала 28-ою, тепер відстає від Бреза на 9 пунктів. Далі йде щільна група з п'яти спортсменок, включаючи Юлію Джиму. У Кубку націй жіноча збірна Українт зберегла