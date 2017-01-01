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    Джима опустилася в індивідуальних заліках після спринту на етапі у Гохфільцені

    У загальному заліку Юлія йде сьомою, а у заліку спринтів - шостою
    Лідером загального заліку після спринту у Гохфільцені залишається француженка Жустін Бреза, незважаючи на 23-й результат у цій гонці. Її найближча переслідувач Деніз Геррманн, яка фінішувала 28-ою, тепер відстає від Бреза на 9 пунктів. Далі йде щільна група з п'яти спортсменок, включаючи Юлію Джиму. У Кубку націй жіноча збірна Українт зберегла
    • Сьогодні, 19:13
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    Юлія Джима. Фото ФБУ
    Юлія Джима. Фото ФБУ

    У загальному заліку Юлія йде сьомою, а у заліку спринтів - шостою

    Лідером загального заліку після спринту у Гохфільцені залишається француженка Жустін Бреза, незважаючи на 23-й результат у цій гонці.

    Її найближча переслідувач Деніз Геррманн, яка фінішувала 28-ою, тепер відстає від Бреза на 9 пунктів.

    Далі йде щільна група з п'яти спортсменок, включаючи Юлію Джиму.

    У Кубку націй жіноча збірна Українт зберегла за собою четверте місце, але за набраними очками зуміла трохи підтягнутися до лідерів.

    Загальний залік у жінок

    1. Жустін Бреза (Франція) – 160
    2. Деніз Геррманн (Німеччина) – 151
    3. Сюнневе Сулемдал (Норвегія) – 145
    4. Марте Олсбю (Норвегія) – 143
    5. Надєжда Скардіно (Білорусь) – 142
    6. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 142
    7. Юлія Джима (Україна) – 137
    …9. Валя Семеренко (Україна) – 111
    …15. Віта Семеренко (Україна) – 87
    …33. Олена Підгрушна (Україна) – 45
    …34. Анастасія Меркушина (Україна) – 44
    …45. Ірина Варвинець (Україна) – 23

    Залік спринтів у жінок

    1. Анастасія Кузьмін (Словаччина) – 80
    2. Доротея Вірер (Італія) – 80
    3. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 76
    4. Деніз Геррманн (Німеччина) – 73
    5. Жустін Бреза (Франція) – 72
    6. Юлія Джима (Україна) – 69
    …11. Віта Семеренко (Україна) – 63
    …18. Валя Семеренко (Україна) – 43
    …33. Анастасія Меркушина (Україна) – 24
    …37. Олена Підгрушна (Україна) – 13
    …41. Ірина Варвинець (Україна) – 10

    Кубок націй у жінок

    1. Німеччина – 1534
    2. Норвегія – 1528
    3. Франція – 1447
    4. Україна – 1434
    5. Італія – 1374
    6. Білорусь - 1308

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