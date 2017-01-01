Джима опустилася в індивідуальних заліках після спринту на етапі у Гохфільцені
- Сьогодні, 19:13
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Розсилка
У загальному заліку Юлія йде сьомою, а у заліку спринтів - шостою
Лідером загального заліку після спринту у Гохфільцені залишається француженка Жустін Бреза, незважаючи на 23-й результат у цій гонці.
Її найближча переслідувач Деніз Геррманн, яка фінішувала 28-ою, тепер відстає від Бреза на 9 пунктів.
Далі йде щільна група з п'яти спортсменок, включаючи Юлію Джиму.
У Кубку націй жіноча збірна Українт зберегла за собою четверте місце, але за набраними очками зуміла трохи підтягнутися до лідерів.
Загальний залік у жінок
1. Жустін Бреза (Франція) – 160
2. Деніз Геррманн (Німеччина) – 151
3. Сюнневе Сулемдал (Норвегія) – 145
4. Марте Олсбю (Норвегія) – 143
5. Надєжда Скардіно (Білорусь) – 142
6. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 142
7. Юлія Джима (Україна) – 137
…9. Валя Семеренко (Україна) – 111
…15. Віта Семеренко (Україна) – 87
…33. Олена Підгрушна (Україна) – 45
…34. Анастасія Меркушина (Україна) – 44
…45. Ірина Варвинець (Україна) – 23
Залік спринтів у жінок
1. Анастасія Кузьмін (Словаччина) – 80
2. Доротея Вірер (Італія) – 80
3. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 76
4. Деніз Геррманн (Німеччина) – 73
5. Жустін Бреза (Франція) – 72
6. Юлія Джима (Україна) – 69
…11. Віта Семеренко (Україна) – 63
…18. Валя Семеренко (Україна) – 43
…33. Анастасія Меркушина (Україна) – 24
…37. Олена Підгрушна (Україна) – 13
…41. Ірина Варвинець (Україна) – 10
Кубок націй у жінок
1. Німеччина – 1534
2. Норвегія – 1528
3. Франція – 1447
4. Україна – 1434
5. Італія – 1374
6. Білорусь - 1308