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    Кубок світу. Віта Семеренко фінішувала за крок до бронзової нагороди у спринті, перемогу здобула Домрачева

    Українка була близькою до подіуму, фінішувавши четвертою
    У п'ятницю, 8 грудня, відбувся жіночий спринт в межах другого етапу Кубка світу з біатлону. На жаль, але українські біатлоністки слідом за чоловіками не змогли зачепитися за медалі у гонці. Втім, високий результат показала Віта Семеренко, яка ближче за всіх українок була до подіуму. Наша спортсменка вдало відпрацювала на вогневих рубежах, але, на
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    Віта Семеренко
    Віта Семеренко

    Українка була близькою до подіуму, фінішувавши четвертою

    У п'ятницю, 8 грудня, відбувся жіночий спринт в межах другого етапу Кубка світу з біатлону.

    На жаль, але українські біатлоністки слідом за чоловіками не змогли зачепитися за медалі у гонці.

    Втім, високий результат показала Віта Семеренко, яка ближче за всіх українок була до подіуму. Наша спортсменка вдало відпрацювала на вогневих рубежах, але, на жаль, трохи програла у швидкості опоненткам.

    У підсумку 4-й результат, який дозволив нашій спортсменці потрапити у квіткову церемонію.

    Після Віти кращою серед українок була її сестра Валя Семеренко, яка з одним промахом показала 17-й результат.

    Доволі слабкий результат у лідера збірної України поточного сезону Юлії Джими, яка завершила гонку 20-ю. Юлія показала непоганий хід, однак зазнала двух промахів на вогневих рубежах.

    З одним промахом 24-ю перетнула фініш Анастасія Меркушина. Знову невдача переслідує і капітана збірної Олену Підгрушну, одразу чотири промахи і доволі низька 63 сходинка.

    31-ю з одним промахом фінішувала Ірина Варвинець.

    Перемогу ж здобула білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева, другою стала представниця Словаччини Анастасія Кузьміна, а замкнула трійку найкращих італійська біатлоністка Доротея Вірер.

    Кубок світу з біатлону

    Спринт, жінки

    1. Дар’я Домрачева (Білорусь) (0+0) 22:40.2
    2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) (1+0) +22.1
    3. Доротея Вірер (Італія) (1+0) +30.6
    4. Віта Семеренко (Україна) (0+0) +35.2
    5. Інгрід Трандреволд (Норвегія) (0+0) +47.5
    ...
    17. Валя Семеренко (Україна) (1+0) +1:13.5
    20. Юлія Джима (Україна) (2+0) +1:19.5
    24. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1) +1:30.1
    31. Ірина Варвинець (Україна) (0+1) +1:49.1
    63. Олена Підгрушна (Україна) (3+1) +2:47.0

    біатлон Кубок світу Збірна України
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