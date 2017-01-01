Кубок світу. Віта Семеренко фінішувала за крок до бронзової нагороди у спринті, перемогу здобула Домрачева
- Сьогодні, 16:23
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Розсилка
Українка була близькою до подіуму, фінішувавши четвертою
У п'ятницю, 8 грудня, відбувся жіночий спринт в межах другого етапу Кубка світу з біатлону.
На жаль, але українські біатлоністки слідом за чоловіками не змогли зачепитися за медалі у гонці.
Втім, високий результат показала Віта Семеренко, яка ближче за всіх українок була до подіуму. Наша спортсменка вдало відпрацювала на вогневих рубежах, але, на жаль, трохи програла у швидкості опоненткам.
У підсумку 4-й результат, який дозволив нашій спортсменці потрапити у квіткову церемонію.
Після Віти кращою серед українок була її сестра Валя Семеренко, яка з одним промахом показала 17-й результат.
Доволі слабкий результат у лідера збірної України поточного сезону Юлії Джими, яка завершила гонку 20-ю. Юлія показала непоганий хід, однак зазнала двух промахів на вогневих рубежах.
З одним промахом 24-ю перетнула фініш Анастасія Меркушина. Знову невдача переслідує і капітана збірної Олену Підгрушну, одразу чотири промахи і доволі низька 63 сходинка.
31-ю з одним промахом фінішувала Ірина Варвинець.
Перемогу ж здобула білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева, другою стала представниця Словаччини Анастасія Кузьміна, а замкнула трійку найкращих італійська біатлоністка Доротея Вірер.
Кубок світу з біатлону
Спринт, жінки
1. Дар’я Домрачева (Білорусь) (0+0) 22:40.2
2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) (1+0) +22.1
3. Доротея Вірер (Італія) (1+0) +30.6
4. Віта Семеренко (Україна) (0+0) +35.2
5. Інгрід Трандреволд (Норвегія) (0+0) +47.5
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17. Валя Семеренко (Україна) (1+0) +1:13.5
20. Юлія Джима (Україна) (2+0) +1:19.5
24. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1) +1:30.1
31. Ірина Варвинець (Україна) (0+1) +1:49.1
63. Олена Підгрушна (Україна) (3+1) +2:47.0