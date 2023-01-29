Джокович переміг на Australian Open
Джокович удесяте став чемпіоном змагань
Сербський тенісист Новак Джокович здобув перемогу у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open), що проходить у Мельбурні.
У фіналі серб здолав Стефаноса Ціціпаса з Греції.
Set point down? Not too bad, @DjokerNole 😎@bondisands • #bondisands • #AusOpen • #AO2023@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/fKDwEHrkLK— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2023
Сербський тенісист виграв десятий із десяти зіграних фіналів у Мельбурні, у тому числі четвертий поспіль, у якому брав участь.
These reactions 🥹— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2023
Priceless. @DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/GKMVgcMlgf
Джокович вигравав титул на Australian Open у 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 та 2021 роках. Минулого сезону серб був депортований із країни після анулювання його візи.
До слова, балкано-українська платформа співпраці (BUCN), яка включає експертні, та громадські організації з України та Балканського регіону вимагає заборонити використання рашистської символіки в Сербії й просить Міністерство закордонних справ відреагувати на численні провокації, у зв'язку з активним вираженням прокремлівської позиції сербських прихильників на матчі Новака Джоковича з росіянином.
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