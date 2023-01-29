Джокович переміг на Australian Open

Джокович виграв 22-й «Великий шолом» і зрівнявся з рекордом Надаля

Джокович удесяте став чемпіоном змагань

Сербський тенісист Новак Джокович здобув перемогу у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open), що проходить у Мельбурні.

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У фіналі серб здолав Стефаноса Ціціпаса з Греції.

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Сербський тенісист виграв десятий із десяти зіграних фіналів у Мельбурні, у тому числі четвертий поспіль, у якому брав участь.

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Джокович вигравав титул на Australian Open у 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 та 2021 роках. Минулого сезону серб був депортований із країни після анулювання його візи.

До слова, балкано-українська платформа співпраці (BUCN), яка включає експертні, та громадські організації з України та Балканського регіону вимагає заборонити використання рашистської символіки в Сербії й просить Міністерство закордонних справ відреагувати на численні провокації, у зв'язку з активним вираженням прокремлівської позиції сербських прихильників на матчі Новака Джоковича з росіянином.