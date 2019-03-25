Екс-футболіста «Ліверпуля» Маккалістера госпіталізували після нападу в Лідсі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дружина екс-півзахисника спробувала захистити чоловіка, в результаті чого пошкодила зап'ястя

Колишній футболіст «Ліверпуля» Гарі Макаллістер, який нині працює помічником головного тренера «Рейнджерс» Стівена Джеррарда, постраждав в результаті нападу в Лідсі в минулі вихідні.

Як повідомляє The Sun, інцидент стався в центрі міста. Шотландець очікував таксі разом зі своєю дружиною, коли на нього напав невідомий. Макаллістер впав на землю після сильного удару по обличчю. Дружина екс-півзахисника спробувала захистити чоловіка, в результаті чого пошкодила зап'ястя. Сам Макаллістер був доставлений в лікарню, де йому наклали більше 10 швів на верхню губу.

Нагадаємо, Макаллістер виступав за «Ліверпуль» з 2000-го по 2002 рік. У складі червоних шотландець провів більше 50 матчів і встиг виграти Кубок Англії, Кубок ліги, а також Кубок і Суперкубок УЄФА.

Джерело: Чемпионат.com