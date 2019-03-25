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    Екс-футболіста «Ліверпуля» Маккалістера госпіталізували після нападу в Лідсі

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    Екс-футболіста «Ліверпуля» Маккалістера госпіталізували після нападу в Лідсі

    Дружина екс-півзахисника спробувала захистити чоловіка, в результаті чого пошкодила зап'ястя

    Колишній футболіст «Ліверпуля» Гарі Макаллістер, який нині працює помічником головного тренера «Рейнджерс» Стівена Джеррарда, постраждав в результаті нападу в Лідсі в минулі вихідні.

    Як повідомляє The Sun, інцидент стався в центрі міста. Шотландець очікував таксі разом зі своєю дружиною, коли на нього напав невідомий. Макаллістер впав на землю після сильного удару по обличчю. Дружина екс-півзахисника спробувала захистити чоловіка, в результаті чого пошкодила зап'ястя. Сам Макаллістер був доставлений в лікарню, де йому наклали більше 10 швів на верхню губу.

    Нагадаємо, Макаллістер виступав за «Ліверпуль» з 2000-го по 2002 рік. У складі червоних шотландець провів більше 50 матчів і встиг виграти Кубок Англії, Кубок ліги, а також Кубок і Суперкубок УЄФА.

    Джерело: Чемпионат.com

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