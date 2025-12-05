США розраховують, що чемпіонат світу з футболу принесе $30 млрд в економіку країни

Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року

США очікують до 10 млн іноземців на чемпіонаті світу з футболу

Сполучені Штати Америки очікують, що під час проведення матчів чемпіонату світу з футболу у 2026 році до країни приїдуть до 10 млн. іноземних гостей. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США, інформує «Главком».

«США очікують до 10 млн гостей з-за кордону. Принесе $30 млрд в економіку США та створить 200 тис. робочих місць для американців», – йдеться у повідомленні Держдепартаменту на сторінці у соцмережі X.

Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3