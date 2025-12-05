Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу: з ким може зіграти Україна

У Вашингтоні відбулася церемонія жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Збірна України може зіграти з Нідерландами, Японією та Тунісом

У Вашингтоні пройшло жеребкування групового етапу Чемпіонату світу з футболу. На груповій стадії збірна України, якщо потрапить на змагання, зіграє з Нідерландами, Японією та Тунісом. Про це повідомляє «Главком».

Зазначимо, що на момент жеребкування було відомо 42 збірні-учасниці мундіалю: ще шість визначаться у березні у плейоф. Чотирьох представників делегує Європа, одним з яких може стати збірна України. Під час жеребкування єдиним обмеженням було потрапляння команд з однієї конфедерації в одну групу. Для Європи це обмеження складало дві команди.

скриншот з відео ФІФА

Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу:

А: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець плейоф Європи (Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія).

У плейоф Чемпіонату світу-2026 вийдуть по топ-2 кожної групи, а також вісім найкращих команд, що фінішують третіми. Змагання проходитиме з 11 червня до 11 липня.

Нагадаємо, ФІФА оголосила про запровадження нової системи поділу для найсильніших збірних перед жеребкуванням плейоф Чемпіонату світу-2026.

До слова, Сполучені Штати Америки очікують, що під час проведення матчів Чемпіонату світу з футболу у 2026 році до країни приїдуть до 10 млн іноземних гостей.