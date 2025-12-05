Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу: з ким може зіграти Україна
Збірна України може зіграти з Нідерландами, Японією та Тунісом
У Вашингтоні пройшло жеребкування групового етапу Чемпіонату світу з футболу. На груповій стадії збірна України, якщо потрапить на змагання, зіграє з Нідерландами, Японією та Тунісом. Про це повідомляє «Главком».
Зазначимо, що на момент жеребкування було відомо 42 збірні-учасниці мундіалю: ще шість визначаться у березні у плейоф. Чотирьох представників делегує Європа, одним з яких може стати збірна України. Під час жеребкування єдиним обмеженням було потрапляння команд з однієї конфедерації в одну групу. Для Європи це обмеження складало дві команди.
Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу:
- А: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець плейоф Європи (Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія).
- В: Канада, Швейцарія, Катар, переможець плейоф Європи (Італія/Північна Ірландія/Вельс/Боснія і Герцеговина).
- С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті.
- D: США, Австралія, Парагвай, переможець плейоф Європи (Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово).
- E: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао.
- F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плейоф Європи (Україна/Швеція/Польща/Албанія).
- G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія.
- H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде.
- I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плейофу (Ірак/Болівія/Суринам).
- K: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія.
- J: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плейофу (ДР Конго/Ямайка/Нова Каледонія).
- L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.
У плейоф Чемпіонату світу-2026 вийдуть по топ-2 кожної групи, а також вісім найкращих команд, що фінішують третіми. Змагання проходитиме з 11 червня до 11 липня.
Нагадаємо, ФІФА оголосила про запровадження нової системи поділу для найсильніших збірних перед жеребкуванням плейоф Чемпіонату світу-2026.
До слова, Сполучені Штати Америки очікують, що під час проведення матчів Чемпіонату світу з футболу у 2026 році до країни приїдуть до 10 млн іноземних гостей.
