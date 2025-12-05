Головна Спорт Новини
Трамп отримав першу в історії Премію миру від ФІФА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп отримав першу в історії Премію миру від ФІФА
Очільник США Дональд Трамп та президент ФІФА Джанні Інфантіно
фото: AP

За словами президента ФІФА, нагорода присвоєна американському лідеру за його мирні зусилля

Президент США Дональд Трамп став лауреатом першої Премії миру від ФІФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

На сцені президент Дональд Трамп одразу ж надів золоту медаль, яку йому вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Трамп назвав це «однією з найбільших досягнень у своєму житті» і «величезною честю».

Трамп отримав першу в історії Премію миру від ФІФА фото 1
фото: AP

«Ми хочемо жити в безпечному світі, в безпечному середовищі. Ми хочемо об'єднатися. Саме це ми робимо сьогодні і саме це ми робимо на чемпіонаті світу», – сказав президент ФІФА.

У листопаді керівний орган світового футболу оголосив, що цього року буде запроваджено нову щорічну нагороду, яка буде вручатися особам, які, на думку FIFA, вжили «виняткових і надзвичайних заходів для досягнення миру і тим самим об'єднали людей у всьому світі». Як саме обирається переможець, достеменно невідомо.

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Варто зазначити, що Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу, який казав, що «закінчив сім воєн» та заслуговує на неї як ніхто інший. Ба більше, раніше радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.

