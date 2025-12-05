Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу у грі НБА

Святослав Михайлюк вийшов у старті, відіграв 25 хвилин

В НБА «Юта» Святослава Михайлюка на виїзді обіграла «Бруклін» 123:110. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Святослав Михайлюк вийшов у старті, відіграв 25 хвилин, за які набрав 10 очок (2/4 двоочкові, 2/2 триочкові), зробив 3 підбирання, 3 передачі при одній втраті. Показник «+-» у Михайлюка +25 став найкращим в матчі.

Мадридський «Реал» здобув виїзну перемогу над «Анадолу Ефес» 81:75 в матчі Євроліги, вигравши третій матч в турнірі поспіль. Українець Олексій Лень отримав 8 хвилин у другій чверті і провів цей відрізок якісно – набрав 4 очка (2/2 двоочкові), зробив 1 підбирання, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 фолі.

У Єврокубку «Хапоель» Єрусалим обіграв «Венецію» 98:66. Дмитро Скапінцев відіграв 18 хвилин, набрав 11 очок (3/6 двоочкові, 5/6 штрафні), зібрав 7 підбирань при 4 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0