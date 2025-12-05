Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу у грі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу у грі НБА
Михайлюк набрав 10 очок у поєдинку НБА
фото: Reuters

Святослав Михайлюк вийшов у старті, відіграв 25 хвилин

В НБА «Юта» Святослава Михайлюка на виїзді обіграла «Бруклін» 123:110. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Святослав Михайлюк вийшов у старті, відіграв 25 хвилин, за які набрав 10 очок (2/4 двоочкові, 2/2 триочкові), зробив 3 підбирання, 3 передачі при одній втраті. Показник «+-» у Михайлюка +25 став найкращим в матчі.

Мадридський «Реал» здобув виїзну перемогу над «Анадолу Ефес» 81:75 в матчі Євроліги, вигравши третій матч в турнірі поспіль. Українець Олексій Лень отримав 8 хвилин у другій чверті і провів цей відрізок якісно – набрав 4 очка (2/2 двоочкові), зробив 1 підбирання, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 фолі.

У Єврокубку «Хапоель» Єрусалим обіграв «Венецію» 98:66. Дмитро Скапінцев відіграв 18 хвилин, набрав 11 очок (3/6 двоочкові, 5/6 штрафні), зібрав 7 підбирань при 4 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: Святослав Михайлюк баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проти Данії Ковляр не лише набирав очки (28 балів), але й віддав 11 результативних передач
Ковляр піднявся на четверте місце у рейтингу асистентів збірної України з баскетболу
3 грудня, 12:57
Загалом в 19 матчах сезону Михайлюк набирає 9.4 очка в середньому за гру
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
1 грудня, 12:24
У восьми іграх цього сезону середній показник Діца складав 11 набраних очок за матч
20-річний баскетболіст помер після травми голови, отриманої під час матчу
27 листопада, 12:38
Пустовий: Грузини намагатимуться грати жорстко, робитимуть все, щоб ми не отримували мʼяч
Пустовий прокоментував підготовку збірної України до старту кваліфікації чемпіонату світу
26 листопада, 19:08
У матчах першого вікна першого етапу кваліфікації наша команда зіграє проти Грузії та Данії
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
21 листопада, 13:05
Українки зі старту заволоділи ініціативою
Жіноча збірна України розгромила Азербайджан у кваліфікації на Євробаскет-2027
18 листопада, 20:34
Трансляція гри Україна – Азербайджан буде здійснюватися Київстар ТВ
Україна – Азербайджан: де дивитися трансляцію матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027
18 листопада, 14:12
У 1979 році під керівництвом Вілкенса «Сіетл» вперше став чемпіоном НБА
Пішов з життя легендарний гравець та тренер НБА
10 листопада, 13:21
Тоні Паркер має свою академію, де поєднує середню та вищу освіту з тренуваннями з баскетболу і кіберспорту
Легенда французького баскетболу очолить юнацьку збірну Франції
9 листопада, 18:59

Новини

Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу у грі НБА
Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу у грі НБА
У РФ чиновники забрали у паралімпійців приміщення і створили там салон інтимного масажу
У РФ чиновники забрали у паралімпійців приміщення і створили там салон інтимного масажу
Втеча української чемпіонки Лискун до Росії: всі деталі скандалу
Втеча української чемпіонки Лискун до Росії: всі деталі скандалу
Песоцька здобула першу нагороду у сезоні на міжнародних турнірах з настільного тенісу
Песоцька здобула першу нагороду у сезоні на міжнародних турнірах з настільного тенісу
«Проклятий» сезон продовжується: ще одна титулована гірськолижниця отримала травми
«Проклятий» сезон продовжується: ще одна титулована гірськолижниця отримала травми
Стало відомо, де може продовжити кар'єру Ягупова після відходу з «Валенсії»
Стало відомо, де може продовжити кар'єру Ягупова після відходу з «Валенсії»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua