УЄФА покарала Україну за антиросійський банер на матчі

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Українську асоціацію футболу на 34 тис. євро

УЄФА оштрафувала Українську асоціацію футболу за дії вболівальників під час матчу плей-офф чемпіонату Європи 2024 року. На трибунах фанати розгорнули банер з написом Russia is a terrorist state. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення дисциплінарної комісії Союзу європейських футбольних асоціацій.

Антиросійський плакат було розгорнуто на матчі 26 березня 2024 року у Вроцлаві. Делегат УЄФА стверджував, що українські вболівальники, які перебували в секторі B, запалили сині та жовті димові шашки та розгорнули банер Russia is a terrorist state.

Крім того, серед інцидентів, що вплинули на матч, у звіті перераховані бійки, акти вандалізму, блокування глядачами сходів і поява на полі девʼятьох осіб з різних трибун і секторів після фінального свистка та під час святкового кола пошани домашньої команди.

Комісія постановила накласти штраф у розмірі 15 тис. євро на Українську асоціацію футболу за «передачу провокаційного повідомлення, яке не відповідає спортивному заходу». Також УАФ отримала штрафи в розмірі 9 тис. євро за використання вболівальниками піротехніки та 10 тис. євро за появу фанатів на ігровому полі. Загальна сума стягнень становить 34 тис. євро.

Нагадаємо, УЄФА перерахувала понад 10,8 млн євро російським футбольним клубам через солідарні фонди, попри їх відсторонення від єврокубків з 2022 року через агресію проти України. Разом з тим, п'ять українських клубів кошти не отримали.

До слова, Українська асоціація футболу направила офіційного листа до УЄФА у зв’язку із черговими фактами незаконної інтеграції футбольних клубів із тимчасово окупованих територій України до внутрішніх змагань російської федерації. У зверненні наголошується, що російський футбольний союз та державні органи РФ «продовжують незаконно інтегрувати українські клуби у свої внутрішні змагання, попри норми міжнародного права, основоположні принципи УЄФА та безпосередні рішення УЄФА щодо статусу українських клубів із тимчасово окупованих територій».