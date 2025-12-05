У російському спорті вибухнув гучний скандал

Російські пропагандисти повідомляють, що 40 голболістів паралімпійської збірної Росії усунули з національної команди, бо вони поскаржилися на Федерацію спорту сліпих Московської області, яка здала їхнє приміщення для створення салону інтимного масажу. Про це повідомляє «Главком».

Тренер російських голболістів Олексій Шипілов заявив, що навесні 2025 року місцева федерація позбавила фінансування спортсменів на чемпіонаті Росії, через що їм довелося харчуватися за свій рахунок і добиратися до змагань 3-4 години електричками. У відповідь спортсмени розповіли: у будівлі, яка, за їхніми словами, належить Всеросійському товариству сліпих та Федерації спорту сліпих, був створений салон інтимного масажу.

Після чого, на думку Шипілова, спортивні чиновники з помсти усунули зі збірної понад 40 осіб та 6 тренерів. Офіційна причина – команда не надала згоду на обробку персональних даних, тому голболістів не включили до складу на наступний рік.

Голбол – командний вид спорту для людей з порушеннями зору. Мета гри – закинути м'яч у ворота суперника, при цьому гравці орієнтуються лише на звук та тактильні відчуття від розмітки на майданчику.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.