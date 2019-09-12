Екс-перша ракетка Кім Клейстерс відновлює кар'єру після семи років перерви



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Кім Клейстерс

Свій останній матч Кім провела у вересні 2012 року, коли програла в другому колі US Open

36-річна бельгійська тенісистка Кім Клейстерс хоче відновити виступи в 2020 році і почати грати на турнірах з січня.

Відзначимо, що Клейстерс займала перше місце в одиночному і парному рейтингах в серпні 2003 року, а також виграла шість Мейджорів, два з яких в парі.

У 2005 році Кім вперше стала чемпіонкою Мейджора в Нью-Йорку, а через два роки оголосила про завершення кар'єри. Взимку 2008 року бельгійка вперше стала мамою, народивши дочку Джаду, а в серпні 2009 року вона повернулася в теніс. Через місяць Клейстерс виграла US Open і захистила титул через рік. На старті сезону 2011 вона перемогла на Australian Open.

Свій останній матч Кім провела у вересні 2012 року, коли програла в другому колі US Open, зазнавши поразки від 18-річної британки Лори Робсон.

Джерело: btu.org.ua