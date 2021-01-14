Ексчемпіона UFC звільнили з роботи за участь у протестах на боці Трампа

Пет Мілетіч брав участь у протестах в Капітолії

Член Залу слави UFC Пет Мілетіч повідомив про те, що був звільнений з посади коментатора промоушена Legacy Fighting Alliance.

Колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі повідомив про те, що його звільнили за участь в недавніх протестах на підтримку президента Дональда Трампа у Вашингтоні.

«Я просто хочу повідомити вам, що мені тільки що зателефонували люди з LFA, і вони повідомили мені, що на них чинять великий тиск, бо я був у Капітолії.

Я хочу, щоб ви, хлопці, знали, що люди, з якими я гуляв у Капітолії, ніхто з них не брав участі у будь-якому насильстві.

На жаль, в LFA відчули необхідність дистанціюватися від мене, і я розумію їхню позицію. Я люблю всіх цих хлопців, але ціна свободи висока», - заявив Мілетіч у відеозверненні в Instagram.