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    Ексчемпіона UFC звільнили з роботи за участь у протестах на боці Трампа

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    Прояв власних політичних симпатій коштував Петові Мілетічу надто дорого - Ексчемпіона UFC звільнили з роботи за участь у протестах на боці Трампа
    Прояв власних політичних симпатій коштував Петові Мілетічу надто дорого
    Світлина - Legacy Fighting Alliance

    Пет Мілетіч брав участь у протестах в Капітолії

    Член Залу слави UFC Пет Мілетіч повідомив про те, що був звільнений з посади коментатора промоушена Legacy Fighting Alliance.

    Колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі повідомив про те, що його звільнили за участь в недавніх протестах на підтримку президента Дональда Трампа у Вашингтоні.

    «Я просто хочу повідомити вам, що мені тільки що зателефонували люди з LFA, і вони повідомили мені, що на них чинять великий тиск, бо я був у Капітолії.

    Я хочу, щоб ви, хлопці, знали, що люди, з якими я гуляв у Капітолії, ніхто з них не брав участі у будь-якому насильстві.

    На жаль, в LFA відчули необхідність дистанціюватися від мене, і я розумію їхню позицію. Я люблю всіх цих хлопців, але ціна свободи висока», - заявив Мілетіч у відеозверненні в Instagram.

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    Теги: Дональд Трамп спорт поза політикою UFC Пет Мілетіч
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