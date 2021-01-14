Голова Twitter вважає, що блокування акаунта Трампа створило небезпечний прецедент

Дорсі запевнив, що не зрадів блокуванню облікового запису Трампа

Голова Twitter Джек Дорсі вважає, що блокування акаунта президента США Дональда Трампа хоч і правильне рішення, проте такі дії розділяють суспільство та створюють небезпечний прецедент. Про це він написав у Twitter.

За його словами, реакція суспільства на блокування аканта Трампа змушує замислитися про те, яку владу окремі люди і корпорації мають над глобальною громадською дискусією.

«Я вважаю, що це було правильним рішенням для Twitter. Ми зіткнулися з надзвичайною та непростою обставиною, яка змусила нас зосередити всі наші дії на громадській безпеці. Шкода в режимі офлайн внаслідок виступу онлайн є очевидно реальною, і це перш за все визначає нашу політику», ─ зазначив Дорсі.

Також Дорсі вважає, що рішення одразу кількох великих соцмереж забанити Трампа не було узгодженим.

Крім цього, глава Twitter запевнив, що не зрадів блокуванню облікового запису Трампа.

«Хоча існують чіткі та очевидні винятки, я вважаю, що заборона ─ це зрештою наша невдача сприяти здоровій культурі розмови. І час для нас, щоб задуматися про свою діяльність та навколишнє середовище», ─ резюмував він.

Як повідомлялося 9 січня, Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа.

Раніше адміністрація соціальної мережі Twitter оголосила, що позбавила чинного президента США Дональда Трампа права публікувати нові повідомлення на своїй сторінці на 12 годин.

Коли бан пройшов, Трамп знову почав публікувати суперечливі повідомлення.

Зазначимо, засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг розкритикував 45-го президента США Дональда Трампа через заохочення до штурму Конгресу та звинуватив у спробі завадити мирній передачі влади переможцю виборів Джо Байдену. Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

6 січня Трамп виступив перед своїми прихильниками у Вашингтоні та фактично заохотив їх увірватися до будівлі Конгресу США під час процедури затвердження обраним президентом Джо Байдена. Внаслідок сутичок з правоохоронцями загинуло чотири людини.



