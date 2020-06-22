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    Темношкірого чемпіона UFC образив напис з іспанським словом «negro» на ціннику

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    Темношкірого чемпіона UFC образив напис з іспанським словом «negro» на ціннику

    «Назвіть мене чутливим, якщо хочете, але сьогодні я був ображений»

    Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс образився, побачивши напис на ціннику в одному з магазинів Нью-Мексико.

    На ньому було написано «negro», що перекладається з іспанського як «чорний».

    «Я абсолютно впевнений в тому, як сказати слово «чорний» іспанською. Я все ще відчуваю, що вибір слів був бездушним і образливим. Назвіть мене чутливим, якщо хочете, але сьогодні я був ображений», - написав Джонс.

    расизм UFC Джон Джонс
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