Темношкірого чемпіона UFC образив напис з іспанським словом «negro» на ціннику

«Назвіть мене чутливим, якщо хочете, але сьогодні я був ображений»

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс образився, побачивши напис на ціннику в одному з магазинів Нью-Мексико.

На ньому було написано «negro», що перекладається з іспанського як «чорний».

I’m totally aware how to say the word black in Spanish.. I still feel like #Hollister‘s choice of words were insensitive and insulting.. Call me sensitive if you want but today I was totally insulted. pic.twitter.com/vRroEK5uaY