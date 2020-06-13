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    Хабіб – Ґетжі: президент UFC назвав дату проведення меґафайту

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    Дана Вайт втішений, що турніри відновлюються - Хабіб – Ґетжі: президент UFC назвав дату проведення меґафайту
    Дана Вайт втішений, що турніри відновлюються
    Фото - DW

    Бій є однією з найочікуваніших спортивних подій 2020 року

    Президент UFC Дана Вайт повідомив, що поєдинок між російським чемпіоном UFC Хабібом Нурмаґомедовим і тимчасовим чемпіоном організації Джастіном Ґетжі відбудеться в Абу-Дабі і очолить перший турнір після серії шоу на «Бійцівському острові».

    «Тільки-но встигли укласти з ОАЕ п'ятирічний контракт на проведення турнірів, як весь світ пішов до біса. Запитав, чи можу позичити у них острів на час. Це зовсім інша угода. Вони надали нам велику підтримку. Ми повернемося до них, ми в боргу перед ними, винні їм бої. Турніри, які скоро відбудуться на «Бійцівському острові», ніяк не пов'язані з цією п'ятирічною угодою. Чи очолить повернення в Абу-Дабі бій між Хабібом Нурмаґомедовим і Джастіном Ґетжі? Так», - наводить слова Дани Вайта MMAFIghting.

    Прикметно, що бразильські джерела вже вказали 19 вересня як дату проведення цього турніру.

    Нагадаємо, що на 15 вересня в Абу-Дабі запланований дебют в UFC Міли Кузнєцової, української красуні з 13-м розміром грудей.

     Читайте також: Турір UFC 249 пройде на приватному острові
    Хабіб Нурмаґомедов UFC Джастін Ґетжі Дана Вайт
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