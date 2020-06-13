Хабіб – Ґетжі: президент UFC назвав дату проведення меґафайту



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Дана Вайт втішений, що турніри відновлюються Фото - DW

Бій є однією з найочікуваніших спортивних подій 2020 року

Президент UFC Дана Вайт повідомив, що поєдинок між російським чемпіоном UFC Хабібом Нурмаґомедовим і тимчасовим чемпіоном організації Джастіном Ґетжі відбудеться в Абу-Дабі і очолить перший турнір після серії шоу на «Бійцівському острові».

«Тільки-но встигли укласти з ОАЕ п'ятирічний контракт на проведення турнірів, як весь світ пішов до біса. Запитав, чи можу позичити у них острів на час. Це зовсім інша угода. Вони надали нам велику підтримку. Ми повернемося до них, ми в боргу перед ними, винні їм бої. Турніри, які скоро відбудуться на «Бійцівському острові», ніяк не пов'язані з цією п'ятирічною угодою. Чи очолить повернення в Абу-Дабі бій між Хабібом Нурмаґомедовим і Джастіном Ґетжі? Так», - наводить слова Дани Вайта MMAFIghting.

Прикметно, що бразильські джерела вже вказали 19 вересня як дату проведення цього турніру.

Нагадаємо, що на 15 вересня в Абу-Дабі запланований дебют в UFC Міли Кузнєцової, української красуні з 13-м розміром грудей.

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