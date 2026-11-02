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Де Дзербі розкрив оновлені терміни відновлення Мудрика

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Де Дзербі розкрив оновлені терміни відновлення Мудрика
Михайло Мудрик провів лише 16 хвилин у новому сезоні
фото: EFE

Українець продовжує реабілітацію після травми щиколотки

Вінгер лондонського «Тоттенгема» Михайло Мудрик не допоможе збірній України у вирішальних поєдинках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Головний тренер «шпор» Роберто Де Дзербі назвав терміни повернення українця на поле. Він опиниться в розпорядженні італійського фахівця після міжнародної паузи. Матчі Ліги націй заплановані на 12-17 листопада.

Раніше Мудрик планував повернутися на поле до перерви на поєдинки збірних. У жовтні він визначив бажаним терміном повернення 10-й тур англійської Прем'єр-ліги. У його рамках «Тоттенгем» зійдеться з «Лідсом» на виїзді.

Мудрик у нинішньому сезоні зіграв лише один поєдинок. Результативними діями він не відзначився. У вересні українець отримав ушкодження на тренуванні «шпор», кольори яких Мудрик захищає на правах оренди.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: тренер травма Ліга націй Збірна України АПЛ ФК Тоттенхем Готспур Михайло Мудрик

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