Чоловік Ірини Федишин емоційно прокоментував дії лікарні після перевірки
На наступний день після трагедії Ірини Федишин львівська лікарня влаштувала розіграш УЗД
Чоловік співачки Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, відреагував на кадрові зміни та заяви лікарні Святої Анни у Львові після перевірок та розголосу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис продюсера в Іnstagram.
Реакція Віталія Човника
Віталій Човник обурився змінами та новими провадженнями у львівській лікарні. Він зауважив, що подібні рішення варто було приймати раніше. «Читаю це офіційне звернення і не можу повірити. Тепер ви будете навчати лікарів розпізнавати невідкладні стани? Тепер ви будете вдосконалювати дотримання медичних протоколів? Тепер забезпечуєте цілодобову УЗД-діагностику? А чому не раніше? Невже для того, щоб усвідомити необхідність цих змін, мала статися така страшна трагедія?» – висловився батько.
Однак для батька попри перевірки, звільнення лікарів та нові провадження у лікарні залишається невирішеним одне питання. «Хто понесе відповідальність за недоліки, які призвели до трагедії, за недоліки, які ви обіцяєте виправити?» – зауважив він.
Розіграв УЗД у львівській лікарні
Крім того, Віталій Човник обурився дописом лікарні з розіграшем на безплатне УЗД на наступний день після того, як у закладі його дружина Ірина Федишин втратила доньку. Він називав такий вчинок цинічним. Річ у тім, коли Ірина Федишин опинилася у лікарні та перебувала у критичному стані, на чергуванні не було фахівця з УЗД.
«І ще одне, що мене вразило до глибини душі… Я побачив відео, яке директорка лікарні опублікувала наступного дня після нашої трагедії. На ньому розігрували безкоштовне УЗД для вагітних, які перебувають на обліку в лікарні. Знаєте, як це виглядає для батька, який щойно втратив свою дитину? Боляче. Цинічно. Невимовно цинічно. Уночі, коли моя дружина опинилася в критичному стані, у лікарні не було чергового спеціаліста УЗД. А вже наступного дня ви розігруєте цю послугу як подарунок?» – написав Віталій Човник.
Чоловік не розуміє, чому лікарня не змогла забезпечити лікарню фахівцем з УЗД на нічному чергуванні, однак влаштовує безплатні діагностики. «Це насамперед важлива медична діагностика, яка в екстрених ситуаціях може допомогти лікарям ухвалювати життєво важливі рішення. Чому ви знаходили можливість розігрувати безкоштовне УЗД, але не забезпечили доступність невідкладної УЗД-діагностики вночі, коли вона була потрібна пацієнтці?» – запитав він лікарів. До своїх сторис Човник прикріпив допис лікарні з розіграшем.
Нагадаємо, чоловік Ірини Федишин розповів про останні години перед трагедією та назвав імена лікарок, які вели вагітність співачки. За словами Віталія Човника, його дружина перебувала на обліку в лікарні Святої Анни на вулиці Мечникова у Львові. Вагітність супроводжувала лікарка Христина Мельник, під час ускладнень участь у наданні допомоги співачці брали й інші лікарі, про яких згадав чоловік.
За словами Човника, після трагедії він звернувся зі скаргою до Міністерства охорони здоров'я. Міністр Віктор Ляшко відреагував на звернення та особисто зв'язався з родиною. Згодом спеціальна комісія провела перевірку обставин надання медичної допомоги. Комісія Міністерства охорони здоров'я виявила сім порушень під час надання медичної допомоги у львівській лікарні Святої Анни.
Також повідомлялося, львівській лікарні Святої Анни звільнили лікарку, яка мала приймати пологи у співачки Ірини Федишин. Згодом стало відомо про звільнення ще однієї медикині.
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