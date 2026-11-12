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Чоловік Ірини Федишин емоційно прокоментував дії лікарні після перевірки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Віталій Човник: «Боляче. Цинічно. Невимовно цинічно»
фото: Іnstagram.com/vitaliy_chovnyk

На наступний день після трагедії Ірини Федишин львівська лікарня влаштувала розіграш УЗД

Чоловік співачки Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, відреагував на кадрові зміни та заяви лікарні Святої Анни у Львові після перевірок та розголосу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис продюсера в Іnstagram.

Реакція Віталія Човника

Віталій Човник обурився змінами та новими провадженнями у львівській лікарні. Він зауважив, що подібні рішення варто було приймати раніше. «Читаю це офіційне звернення і не можу повірити. Тепер ви будете навчати лікарів розпізнавати невідкладні стани? Тепер ви будете вдосконалювати дотримання медичних протоколів? Тепер забезпечуєте цілодобову УЗД-діагностику? А чому не раніше? Невже для того, щоб усвідомити необхідність цих змін, мала статися така страшна трагедія?» – висловився батько.

Чоловік Ірини Федишин емоційно прокоментував дії лікарні після перевірки фото 1
фото: Іnstagram.com/vitaliy_chovnyk

Однак для батька попри перевірки, звільнення лікарів та нові провадження у лікарні залишається невирішеним одне питання. «Хто понесе відповідальність за недоліки, які призвели до трагедії, за недоліки, які ви обіцяєте виправити?» – зауважив він.

Розіграв УЗД у львівській лікарні

Крім того, Віталій Човник обурився дописом лікарні з розіграшем на безплатне УЗД на наступний день після того, як у закладі його дружина Ірина Федишин втратила доньку. Він називав такий вчинок цинічним. Річ у тім, коли Ірина Федишин опинилася у лікарні та перебувала у критичному стані, на чергуванні не було фахівця з УЗД. 

«І ще одне, що мене вразило до глибини душі… Я побачив відео, яке директорка лікарні опублікувала наступного дня після нашої трагедії. На ньому розігрували безкоштовне УЗД для вагітних, які перебувають на обліку в лікарні. Знаєте, як це виглядає для батька, який щойно втратив свою дитину? Боляче. Цинічно. Невимовно цинічно. Уночі, коли моя дружина опинилася в критичному стані, у лікарні не було чергового спеціаліста УЗД. А вже наступного дня ви розігруєте цю послугу як подарунок?» – написав Віталій Човник.

Чоловік Ірини Федишин емоційно прокоментував дії лікарні після перевірки фото 2
фото: Іnstagram.com/vitaliy_chovnyk

Чоловік не розуміє, чому лікарня не змогла забезпечити лікарню фахівцем з УЗД на нічному чергуванні, однак влаштовує безплатні діагностики. «Це насамперед важлива медична діагностика, яка в екстрених ситуаціях може допомогти лікарям ухвалювати життєво важливі рішення. Чому ви знаходили можливість розігрувати безкоштовне УЗД, але не забезпечили доступність невідкладної УЗД-діагностики вночі, коли вона була потрібна пацієнтці?» – запитав він лікарів. До своїх сторис Човник прикріпив допис лікарні з розіграшем.

Чоловік Ірини Федишин емоційно прокоментував дії лікарні після перевірки фото 3
фото: Іnstagram.com/vitaliy_chovnyk

Нагадаємо, чоловік Ірини Федишин розповів про останні години перед трагедією та назвав імена лікарок, які вели вагітність співачки. За словами Віталія Човника, його дружина перебувала на обліку в лікарні Святої Анни на вулиці Мечникова у Львові. Вагітність супроводжувала лікарка Христина Мельник, під час ускладнень участь у наданні допомоги співачці брали й інші лікарі, про яких згадав чоловік.

За словами Човника, після трагедії він звернувся зі скаргою до Міністерства охорони здоров'я. Міністр Віктор Ляшко відреагував на звернення та особисто зв'язався з родиною. Згодом спеціальна комісія провела перевірку обставин надання медичної допомоги. Комісія Міністерства охорони здоров'я виявила сім порушень під час надання медичної допомоги у львівській лікарні Святої Анни.

Також повідомлялося, львівській лікарні Святої Анни звільнили лікарку, яка мала приймати пологи у співачки Ірини Федишин. Згодом стало відомо про звільнення ще однієї медикині.

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Теги: Ірина Федишин чоловік лікарня Львів трагедія діти

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