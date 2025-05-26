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Ляпас від дружини. Макрон прокоментував скандальне відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ляпас від дружини. Макрон прокоментував скандальне відео
Макрон та його дружина опинилися в центрі скандалу через момент, коли вони мали виходити з літака
фото: скриншот з відео

Макрон сказав, що інцидент «роздувають до чогось на кшталт геопланетарної катастрофи»

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував інцидент з нібито ляпасом, отриманим від дружини Бріджит на борту літака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press

Макрон назвав жест своєї дружини, який зафіксували камери репортерів, жартом.

«Ми сваримося і, скоріше, жартуємо з моєю дружиною», – сказав Макрон, додавши, що інцидент «роздувають до чогось на кшталт геопланетарної катастрофи».

Нагадаємо, що прибуття президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит у В'єтнам викликало скандал. У момент виходу з літака журналісти помітили, як рука Бріджит вдарила по обличчю французького президента.

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Єлисейський палац швидко відреагував на коментарі користувачів соцмереж, щоб розрядити ситуацію. Він назвав момент, який розлетівся мережею, «жартівливим дражненням» між президентом і його дружиною. Джерело, близьке до Макрона, заявило, що це була «нешкідлива бійка».

Теги: скандал Еммануель Макрон сварка

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