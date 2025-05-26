Ляпас від дружини. Макрон прокоментував скандальне відео

Макрон та його дружина опинилися в центрі скандалу через момент, коли вони мали виходити з літака

Макрон сказав, що інцидент «роздувають до чогось на кшталт геопланетарної катастрофи»

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував інцидент з нібито ляпасом, отриманим від дружини Бріджит на борту літака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Макрон назвав жест своєї дружини, який зафіксували камери репортерів, жартом.

«Ми сваримося і, скоріше, жартуємо з моєю дружиною», – сказав Макрон, додавши, що інцидент «роздувають до чогось на кшталт геопланетарної катастрофи».

Нагадаємо, що прибуття президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит у В'єтнам викликало скандал. У момент виходу з літака журналісти помітили, як рука Бріджит вдарила по обличчю французького президента.

Єлисейський палац швидко відреагував на коментарі користувачів соцмереж, щоб розрядити ситуацію. Він назвав момент, який розлетівся мережею, «жартівливим дражненням» між президентом і його дружиною. Джерело, близьке до Макрона, заявило, що це була «нешкідлива бійка».