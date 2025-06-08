Скандал з мобілізацією: медик заявив про викрадення, Чернівецький ТЦК обіцяє перевірку

Роман Замрій заявив про своє викрадення, примусову мобілізацію та утримання у нелюдських умовах

Скандал у Чернівецькому ТЦК: медик Роман Замрій заявив про викрадення та утримання у «підвалі», ТЦК заперечує протиправні дії

Гучний скандал розгорівся навколо Чернівецького обласного ТЦК та СП після публікації медика Романа Замрія у соціальних мережах, де він заявив про своє викрадення, примусову мобілізацію та утримання у нелюдських умовах. У відповідь на це, Чернівецький обласний ТЦК та СП опублікував офіційний коментар, заперечуючи більшість звинувачень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТЦК.

Заява Романа Замрія: «Три дні як у полоні»

Роман Замрій у своєму дописі описав події, що, за його словами, відбулися 4 червня. Його зупинили на блокпосту поблизу Хотина, а представник ТЦК, сівши до його автомобіля, попросив підвезти до військкомату. Там, за словами Замрія, у нього відібрали телефон, пообіцявши розглянути документи на відстрочку.

Далі, як стверджує медик, його примусово відвезли на ВЛК, яку він назвав «цирком». Замрій заявив, що рентген-апарат був відсутній, а медики просто писали, що людина здорова. Він зазначив, що не зміг довести наявність каміння у нирках, оскільки доступ до електронної картки був заблокований, а телефон відібраний.

Найбільше обурення Замрія викликало подальше утримання. Він стверджує, що його разом з іншими чоловіками кинули у приміщення, яке він назвав «підвалом»: «Кімната побита, смердюча і дихати нічим. Вона не відрізнялась від підвалу нічим. Далі – неволя. На жодні запитання відповідей нема». Замрій також повідомив, що доступ до туалету був обмежений, а в останні дві доби їм не давали їжі та води.

Медик підкреслив, що його обурили не лише умови, а й «вбивство бойового духу» мобілізованих. Він розповів про майора авіації, якого також тримали разом з ним, та молодого хлопця, якого зняли з велосипеда і відібрали телефон. Обоє, за його словами, після такого досвіду втратили бажання служити. Замрій наголосив, що його досвід «ніщо не відрізняло від полону в Росії».

Коментар Чернівецького обласного ТЦК та СП: «Діяли в межах закону»

У відповідь на звинувачення, Чернівецький обласний ТЦК та СП опублікував офіційний коментар, де заперечив більшість фактів, викладених Романом Замрієм.

Згідно з повідомленням ТЦК, 4 червня громадянин був зупинений на блокпосту, після чого його запросили для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП. У ТЦК стверджують, що Замрій не мав права на відстрочку, а ВЛК визнала його придатним до військової служби.

Головне заперечення стосується умов утримання: «В приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному) перебував, очікуючи на відправку». ТЦК також наполягає, що «з боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону».

Зазначається, що 5 червня військовозобов’язаний був зарахований до команди та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП, а наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом.

Проте, Чернівецький обласний ТЦК та СП визнав, що «щодо скарг, висловлених громадянином – дані факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб». Додаткову інформацію обіцяють надати згодом.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який планував здійснити теракти та підірвати працівників ТЦК та СП.